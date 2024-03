Senadoras del MAS acusan a Rodríguez de buscar un golpe al Ejecutivo alineado con CC





07/03/2024 - 19:01:12

Un grupo de senadores del MAS acusó este jueves al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, de “trabar” la aprobación de créditos con el afán de “dar un golpe al Ejecutivo”. La posición de Rodríguez, del ala evista, no es aislada, porque es secundada desde la oposición. La denuncia la hizo la senadora Eva Humerez, acompañada de sus colegas Yolanda Ponce y María Nacif, luego que en el Senado se iniciara el proceso de aprobación de dos de los seis proyectos de ley referidos a créditos, que fueron aprobados en Diputados. “La Presidencia del Senado quiere dormirse y darse su tiempo atrasando y queriendo postergar los proyectos de ley económicos que van en beneficio de nuestro pueblo”, denunció y consideró que la estrategia evista es “tratar un proyecto de ley (sobre crédito) en cada sesión” con el fin de “desgatar al Gobierno nacional y hacerlo quedar mal”. “Lo que vemos aquí es que nos están queriendo trabar absolutamente todo, buscan dar un golpe al Ejecutivo desde el Legislativo, y eso lo vemos desde años atrás”, aseguró la senadora del MAS. Entre el 22 de febrero y el 1 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó seis proyectos de ley por $us 776.342.932,37. Se trata del proyecto de ley por $us 176.000.000 para la construcción de la doble vía Caracollo – Colomi, tramo 2B Confital – Bombeo; y del proyecto por 15.000.000.000 de yenes japoneses ($us 100.046.850) destinados al programa de “apoyo de emergencia para respuesta a Covid-19” y de $us 56.050.000 para el camino pavimentado Faja Norte (Yapacaní). Además, están dos créditos para electrificación por $us 200.000.000 y $us 125.000.000; y el préstamo de $us 57.246.082,37 para el mejoramiento y ampliación a ocho carriles de la carretera La Paz – Oruro, tramo Senkata – Apacheta; y otro por más de $us 62.000.000 para la expansión de la red de Mi Teleférico en La Paz. De esos proyectos de ley, sólo dos, el referido a la construcción con pavimento del camino Faja Norte (Yapacaní) y el vinculado al mejoramiento y ampliación a 8 carriles carretera La Paz-Oruro, tramo Senkata-Apacheta, fueron remitidos a la Comisión de Planificación del Senado, para iniciar el trámite de aprobación. Rodríguez alegó que se solicitó información complementaria para tratar el resto de los proyectos de ley. La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Daly Santa María Aguirre respaldó la decisión del presidente del Senado, y dijo que se lo hace “para defender las cabezas y espaldas” de los senadores porque en Diputados, incluso, hubo “dobles votaciones en algunos créditos”. “No nos pida (al dirigirse al senador Rubén Gutiérrez) que nosotros pasemos como ciegos a la Comisión los créditos, tenemos la obligación de investigar, averiguar y ver las grabaciones de diputados porque ustedes nos han elegido para defender sus cabezas, defender sus espaldas”, argumentó. Para Humerez, esto sólo demuestra que “evistas”, “camachistas” y “mesistas” están dando cumplimiento al pacto que firmaron en noviembre de 2023 para que Rodríguez asuma la presidencia del Senado por cuarta vez, y trabar los proyectos económicos.