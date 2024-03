Militar español se identifica como mujer: Ya no soy padre, soy madre no gestante





07/03/2024 - 18:52:17

Un militar español ha generado revuelo en las redes sociales tras asegurar que se identifica como una mujer lesbiana, lo que le ha permitido gozar de beneficios y prestaciones destinadas a las mujeres a través de Ley Trans, que entró en vigor hace un año. Roberto Perdigones, de 35 años y natural de Ceuta, es un cabo del Ejército español que, a pesar de tener genitales masculinos y barba y ser padre de un hijo, que tuvo con una mujer, afirma en todos los documentos oficiales haber cambiado su género. "Yo, por fuera, me siento un hombre heterosexual. Pero por dentro soy una mujer lesbiana, lo cual prevalece. De ahí que realizase el cambio legal a mujer", comentó al periódico El Español. "Un fraude masivo" Perdigones es solo uno de los casos de un fenómeno que se extiende por toda España, especialmente en Ceuta. Según los medios de comunicación, desde que el año pasado entró en vigor la Ley Trans en el país ibérico, 37 hombres han cambiado de sexo, manteniendo su nombre masculino y su estado civil, por lo que continúan con su pareja y sus hijos. La investigación apunta a que se está cometiendo un "fraude masivo" mediante el cambio de sexo para obtener beneficios. "Actúo según la ley, no hay fraude de ley porque me considero una mujer lesbiana", aseguró. Sin embargo, reconoció que ha sido beneficiado por la nueva ley. "Por cambiarme de sexo, según me he ido informando, la jubilación me ha subido. Porque las mujeres cobran más en la pensión de jubilación, para compensar la desigualdad. Además, cobro un 15 % más al tener un hijo", aseveró. Asimismo, aseguró que su cambio de sexo le puede beneficiar para obtener la custodia de su hijo, ya que a efectos legales puede ser considerado tan madre como la madre biológica. "Tengo un hijo de 16 años, de una antigua relación. Como padre, llevaba desde que el niño tiene tres años sin verlo", comentó. "Pero ahora ya no soy padre, ahora soy madre no gestante. Esto hace que pueda luchar en igualdad de condiciones con respecto a su madre biológica", afirmó. Aunque a muchos su historia no les convence, Perdigones asegura ser tanto hombre heterosexual como mujer lesbiana, una de las formas de intersexualidad que acoge la norma. ''Biológicamente, es lo que tiene la intersexualidad. He nacido como varón y exteriormente soy hombre, otra cosa es que yo me perciba por dentro como mujer'', comentó en una entrevista en el programa Espejo Público. ''Yo soy mujer, pero biológicamente soy un hombre. Yo no puedo ir al ginecólogo. Tengo que ir al urólogo", añadió.