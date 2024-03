Chris Martin y Dakota Johnson se comprometieron: Tienen el visto bueno de la ex





07/03/2024 - 18:00:51

Infobae.- Chris Martin, el vocalista de Coldplay y la actriz Dakota Johnson han decidido dar el siguiente paso en su relación con el compromiso para una próxima boda, según informes recientes. La información compartida por el medio The Mirror, asegura que el compromiso tuvo lugar hace algún tiempo y cuenta con la aprobación total de la exesposa de Martin, Gwyneth Paltrow y de sus hijos Apple y Moses de 19 y 17 años respectivamente. La pareja, que ha mantenido un perfil bajo desde que el romance dio inicio en 2018, ha hecho público su amor ahora que se está formalizando. Dakota fue vista llevando un anillo verde esmeralda en su dedo anular en su 34º cumpleaños en Los Ángeles el pasado octubre, lo que incrementó las especulaciones sobre su compromiso. Si bien, ninguna de las partes ha confirmado la noticia, es un hecho que la relación se encuentra en su mejor momento. La actriz de Madame Web incluso ha hablado del gran amor que le tiene a los hijos de Martin con Paltrow, asegurando que los lazos que uno escoge, son más fuertes que los de sangre. “Quiero a esos niños como si mi vida dependiera de ello. Con todo mi corazón. Crecí en una familia tan grande, y yo sólo creo en el dicho. ‘La sangre es más espesa que el agua. La sangre del pacto es más espesa que el agua del útero’, lo que significa que las conexiones con las personas que eliges son más sólidas que las conexiones con las personas con las que realmente has nacido”, dijo Johnson en una entrevista con Bustle.

Chris y Dakota se conocieron a través de amigos en común y, desde entonces, la actriz describe su unión como inseparable. La pareja fue vista junta por primera vez en 2017, después del divorcio de Martin con la actriz ganadora del Oscar, Gwyneth Paltrow. Aunque hubo especulaciones iniciales sobre la naturaleza de su relación, confirmaron estar juntos. En 2019 enfrentaron rumores de separación debido a diferencias sobre el deseo de tener hijos, pero rápidamente reconciliaron. En su entrevista con Bustle, Dakota confesó que le emociona mucho la idea de convertirse en madre. “Estoy muy abierta a eso. He llegado a este punto en el que realmente quiero experimentar todo lo que la vida tiene que ofrecer. Y sobre todo siendo una mujer, estoy como, ¡Qué maldita cosa tan mágica que hacer. Qué experiencia tan loca, mágica y salvaje. Si eso está destinado a sucederme, estoy totalmente dispuesta. Últimamente me siento como si no estuviéramos aquí mucho tiempo”. Dakota y Chris comparten una casa en Malibú y disfrutan de actividades como el surf y la natación, lo que refleja su gusto por la vida cerca del mar. Además, se apoyan mutuamente en sus carreras profesionales, asistiendo a los conciertos y premieres del otro. La pareja incluso a colaborado de manera profesional. Dakota Johnson fue la encargada de dirigir el video musical de Coldplay para la canción Cry Cry Cry en 2020, mostrando no solo una conexión personal, sino también creativa entre la pareja. Aunque no tienen prisa por planificar la boda, disfrutan del compromiso y de hacer oficial su unión.