Alcaldes trabajarán de manera conjunta: Inicio de operaciones de la planta de hierro traerá explosión demográfica





07/03/2024 - 17:33:19

Los alcaldes de Puerto Suárez y de Carmen Rivero Tórrez, y el Subgobernador de la provincia Germán Busch decidieron trabajar de manera conjunta para enfrentar los desafíos en materia de servicios básicos que traerá la “explosión demográfica” con la próxima puesta en marcha de la planta de hierro del Mutún. Los alcaldes de Carmen Rivero Tórrez, Celvy Orellana, y de Puerto Suárez, Mauricio Montero, junto al subgobernador de la provincia Germán Busch, Alex Antelo, inspeccionaron, junto al presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), Jorge Alvarado, los avances en la construcción de la planta de hierro. “Hay una serie de problemas que tienen que solucionar los tres municipios (incluido Puerto Quijarro), porque por separado difícilmente podrán solucionarlos, empezando por las mismas autoridades que no van a poder atender problemas comunes de los tres municipios”, explicó Alvarado ante los desafíos que se avecinan por el crecimiento de los poblados. La planta se levanta en Puerto Suárez y tiene un avance general del 87% en la construcción de la obra, por lo que se alerta de la importancia de tomar acciones ante el desarrollo demográfico que se avecina. A diferencia de sus colegas, el alcalde de Puerto Quijarro, Luis Chamby, no asistió. “El Mutún va a empezar a funcionar en un par de meses, y para eso también nos ha servido esta visita, como un llamado de atención, como autoridades municipales, para ir al ritmo de este gran monstruo”, reconoció la alcaldesa Orellana. Hasta agosto de este año estarán concluidas seis de las siete plantas que componen este proyecto: la de Concentración, de Peletización, de Acería, de Laminación, Central Eléctrica y las Auxiliares. Empezarán a funcionar en septiembre. Mientras que en febrero de 2025 terminará la construcción de la Planta de Reducción Directa del Hierro (DRI), para que en marzo el complejo siderúrgico esté en marcha en su totalidad. “Somos conscientes de que nos falta infraestructura en todos los ámbitos, no tenemos por qué esconderlo, hemos hecho las gestiones correspondientes ante el gobierno nacional y departamental, sabemos que estamos en tiempos difíciles, pero seguimos trabajando sobre ello, se vienen días mejores para nuestra región”, reconoció el alcalde Montero. Entre tanto, el subgobernador resaltó la necesidad de unirse entre los tres gobiernos municipales. “Debemos ya sentarnos entre los tres municipios, porque son proyectos que debemos encarar a nivel nacional, departamental y con las propuestas de los gobiernos municipales”, aseveró. Al finalizar su visita, los dos alcaldes y el subgobernador se comprometieron a propiciar un nuevo encuentro para tratar temas de servicios básicos, agua potable, alcantarillado, basura, salud y educación. Alvarado comprometió participar activamente en la gestión de las propuestas que se generen ante las autoridades en La Paz.