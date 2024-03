Montaño convoca a dirigentes de Tiquina para agilizar construcción del puente vehicular hacia Copacabana





07/03/2024 - 17:23:46

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, convocó a autoridades, dirigentes y representantes del municipio de Tiquina, en el departamento de La Paz, a una reunión para agilizar la construcción del puente vehicular sobre el estrecho de Tiquina, camino a la turística Copacabana. La convocatoria es para el martes 12 de marzo, en instalaciones del Ministerio de Obras Públicas, en la ciudad de La Paz. Los vehículos y las personas pasan el estrecho de Tiquina en pontones y barcos. “Hacemos la invitación para que este martes puedan asistir, y nos pongamos de acuerdo. Ya pasaron bastantes meses que tuvieron para socializar el proyecto, es nuestro interés construir este puente”, explicó. El puente proyectado tiene una longitud de 1.430 metros, además contempla el acceso lado Silaya y viaductos, haciendo una longitud total entre puente y viaductos de acceso de 1.610 metros. “El 18 de diciembre del año pasado no hemos podido llegar a un acuerdo porque, por las fiestas de fin de año, los balseros pidieron suspender para enero, en enero dijeron que era época de clases y pidieron posponerlo, luego llegó carnaval y fue la misma situación. Ya pasaron las fiestas correspondientes y es hora de trabajar para que este puente se haga realidad”, acotó Montaño. La inversión alcanza a $us 300.000.000, monto que contempla la implementación de proyectos de desarrollo turístico, la actualización del estudio y la adecuación al nuevo emplazamiento. “El presidente Luis Arce me instruyó la construcción de este puente. Él mismo viajó a este sector para reunirse con ellos, y estoy haciendo la invitación oficial para llegar a un acuerdo”, sostuvo el ministro. Los balseros se opusieron en una primera etapa a la construcción de esta infraestructura, que es demandada por la población de esta región turística.