Pleno del Senado no trata los créditos y el arcismo denuncia falta de voluntad de Andrónico





07/03/2024 - 17:14:00

Erbol.- Si bien la Cámara de Diputados ya aprobó seis proyectos de ley de créditos internacionales solicitados por el Gobierno, el pleno del Senado aún no ha considerado estas normas, lo cual ha generado la susceptibilidad del ala “arcista” por la dilación en el trámite legislativo. La primera ley de crédito para el tramo Confital – Bombeo por 176 millones de dólares aún está pendiente en el Senado, porque se espera un informe sobre las irregularidades en su aprobación en Diputados. Respecto a los otros proyectos, en la sesión de este jueves del Senado sólo ingresaron en agenda dos de los cinco créditos aprobados la semana pasada en Diputados, pero tampoco se consideraron de urgencia como pretendía el “arcismo”, sino se remitieron a Comisión. El presidente de la Cámara, Andrónico Rodríguez, dispuso que los proyectos de ley para el Camino Faja Norte (Yapacani) por 56 millones de dólares y el tramo Senkata-Apacheta por 57 millones pasen a la Comisión de Planificación, es decir, que primero deben ser tratados en esa instancia antes de considerarse en el pleno. El senador “arcista” Rubén Gutiérrez cuestionó a Andrónico en sesión sobre los otros proyectos que deberían estar en agenda, pero el presidente de la Cámara argumentó que se esperaba mayor documentación de parte de Diputados. Andrónico señaló que los dos proyectos que ingresaron en agenda “no tienen ningún inconveniente”, pero el resto se remitiría a comisión cuando se tenga toda la documentación para su aprobación. La senadora “arcista” Ana María Castillo criticó la actitud de Rodríguez y consideró que su argumento fue insuficiente para justificarse. “Acá vemos que no hay voluntad de Andrónico y de algunos senadores que no quieren el desarrollo del país y sólo quieren boicotear”, afirmó Castillo. La “arcista” denunció también que la “derecha tradicional” actúe en conjunto con una “nueva derecha”. También criticó que el informe sobre el primer proyecto de ley, sobre el crédito del tramo Confital-Bombeo, no esté listo después de una semana. “Lamentablemente estamos viendo acá que el compañero Andrónico no muestra voluntad y no hay señales de obediencia al pueblo, sino solamente se ve señales de obediencia a una persona”, agregó. En este conflicto, el “evismo” y oposición exige que se aprueben primero las leyes antiprórroga en Asamblea, antes de sancionar los créditos.