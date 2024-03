Putin no cree sobre un posible fin del mundo por una IA fuera de control





07/03/2024 - 15:27:12

RT.- La inteligencia artificial (IA) es el futuro y es imposible detener su uso, declaró este miércoles el presidente de Rusia, Vladímir Putin, durante una reunión con los participantes del Festival Mundial de la Juventud, que se celebra del 29 de febrero al 7 de marzo en la ciudad rusa de Sochi. En respuesta a una pregunta de un participante sobre el tema del desarrollo de la inteligencia artificial, Putin dijo que Rusia "puede estar orgullosa de sus logros en este ámbito". Según sus palabras, "el desarrollo de la IA crea una enorme ventaja competitiva para cualquier país que desarrolle estas tecnologías", y Rusia "lo está haciendo y seguirá haciéndolo". También señaló que se debe trabajar en este tema de "forma aún más intensa" junto con especialistas de Rusia y otros países, ya que la IA es "sin duda el futuro". Al mismo tiempo, subrayó que es muy importante crear instrumentos adecuados de autocontrol en este ámbito, porque "el uso de la IA no puede detenerse, es algo obvio". Riesgos para la humanidad Además, Putin se pronunció sobre la preocupación de que el desarrollo activo de esta tecnología pueda poner en peligro la existencia de la humanidad. "No me inclino a estar de acuerdo con aquellos que ven una especie de fin del mundo, que ven que habrá algún punto de no retorno, cuando la humanidad ya no podrá volver al hecho de que vivimos en un mundo humano, que llegará [...] la era de las máquinas que controlarán a los humanos", dijo, señalando que "en cualquier caso, todo depende de nosotros". Según el líder ruso, el desarrollo de la AI tendrá que negociarse a nivel internacional, ya que "si esto se sale de control, podría causar daños irreparables". A su juicio, "cuando la humanidad se dé cuenta de algunos peligros reales para sí misma", llegará el momento de negociar, como ocurrió en el caso de los acuerdos de no proliferación de armas nucleares. "Creo que prevalecerá el sentido común y podremos llegar a un acuerdo. Y es imposible detener el desarrollo de la tecnología", concluyó.