Las rehenes israelíes cumplen cinco meses bajo los túneles terroristas de Hamas: Es el infierno en la tierra





07/03/2024 - 14:45:55

Infobae.- A cinco meses de la masacre terrorista de Hamas en suelo israelí, cientos de rehenes continúan en cautiverio en Gaza. Entre los secuestrados hay mujeres que sufren a diario la brutalidad sexual de los extremistas. “Mi hija está dentro de Gaza, en manos de las personas más terribles de la tierra. Esto es el infierno en la tierra. ¿Qué Día de la Mujer? Qué dice exactamente este Día de la Mujer si está tan desprotegida. ¿Qué clase de humanidad somos si permitimos que esto ocurra?”, exclama Meirav Leshem Gonen, madre de la joven de 23 años Romi Gonen, una de las secuestradas. “Todo lo que hacemos de la mañana a la noche, siete días a la semana, es trabajar para traerla de vuelta”, afirma, en la víspera del Día Internacional de la Mujer. Meirav lucha para que su hija regresa a casa, pero también como responsabilidad frente a sus otros hijos. “Tengo otros cuatro hijos. Necesitan ver y saber que estoy luchando por ella exactamente como lo haría por cualquiera de mis otros hijos. (...) Cuando decides que luchas por la vida, todas las demás cosas no importan”, precisa. Por su parte, Simona Steinbrecher, madre de la secuestrada Doron, de 30 años, asegura que no tener a un hijo es el miedo más grande de cualquier padre. Además, denuncia la violencia sexual que sufren a diario las mujeres por parte de los terroristas de Hamas. “Tocan a las niñas, hay brutalidad sexual, no dejan que la mujer vaya sola al baño, van con ellas a la ducha, les quitan la ropa. Están todo el tiempo con ellas y todo el tiempo las miran. Así que es terrible saber que esta es la situación en la que está mi hija pequeña, mi bebé”, añade. “Doron, hago todo, todos hacemos todo. Te queremos tanto, y por favor sé fuerte porque luchamos para traerte a casa y nunca dejaremos de luchar para traerte a casa”, clama Simona. El presidente israelí, Isaac Herzog, reclamó el martes al mundo “condenar enérgicamente y castigar” los crímenes de violencia sexual de Hamas después de que la ONU avalara en un informe que hay “base razonable” para creer que el grupo terrorista recurrió a violaciones y abusos sexuales en el ataque del 7 de octubre y con las rehenes. El informe, a cargo de la representante especial de la ONU sobre violencia sexual en conflictos, Pramila Patten, “justifica con claridad e integridad moral los crímenes sexuales sistemáticos, premeditados y continuos cometidos por los terroristas de Hamas contra mujeres israelíes”, afirmó el presidente. El informe, presentado el lunes en la ONU en Nueva York, encontró “información clara y convincente” de que algunos rehenes fueron violados y cree “que esa violencia puede estar en curso contra quienes aún están retenidos”. Acompañada por una delegación de expertos, Patten visitó Israel y Cisjordania durante dos semanas y media a principios de febrero para recabar información, y publicó el informe un mes después; aunque el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, criticó la tardía reacción de la organización ante este tema, cinco meses después del ataque terrorista de Hamas. “Hamas y sus aliados están tratando de desacreditar el informe, para escapar de esta horrible vergüenza. No lo conseguirán, ya que los testimonios son realmente impactantes”, aseveró Herzog. El presidente también hizo un llamado a mantener los “esfuerzos incansables” para que todos los rehenes regresen a casa, ya que se encuentran “constantemente bajo un peligro claro y presente” como ha demostrado el informe de la ONU. A pesar de que el informe avala la versión israelí sobre la violencia sexual de Hamas, el titular de Exteriores llamó a consultas a su embajador ante la ONU, Gilad Erdan, para abordar el “intento de silenciar el serio informe de la ONU sobre las violaciones masivas cometidas por Hamas”. “El secretario general de la ONU (António Guterres) no convocó al Consejo de Seguridad a la vista de las conclusiones del informe para declarar a Hamas organización terrorista e imponer sanciones a sus partidarios”, añadió Katz.