ATT revoca licencia definitiva a radioemisora FM Bolivia





07/03/2024 - 11:01:28

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), en su firme compromiso por salvaguardar el espectro radioeléctrico y garantizar la calidad de los servicios de telecomunicaciones para la ciudadanía y los operadores, ante el incumplimiento de la normativa vigente, revocó la licencia de operación de la radioemisora FM Bolivia. “FM Bolivia, que opera en el país desde el 2014, ha sido objeto de reiteradas observaciones y acciones correctivas por parte de la ATT, debido al constante incumplimiento de parámetros técnicos establecidos en su licencia de operación. Sin embargo, a pesar de las múltiples advertencias, este operador persistió en el incumplimiento de sus parámetros técnicos, lo que resultó en la decisión de revocar su licencia”, informó el miércoles el director ejecutivo de la ATT, Néstor Ríos, citado en un reporte institucional. Explicó a detalle que los incumplimientos de FM Bolivia incluyen “la instalación de equipos no autorizados para generar mayor cobertura, la ampliación ilegal de su alcance de cobertura a localidades no autorizadas y el empleo de infraestructura no conforme a lo establecido en su licencia, entre otros”. “Estas infracciones no sólo afectan la calidad de los servicios de telecomunicaciones para los usuarios legales, sino que también generan interferencias perjudiciales para otras emisoras legales y para la banda aeronáutica”, enfatizó. Asimismo, aclaró que la ATT nunca instruyó la suspensión de la señal de FM Bolivia, pero ellos anunciaron el cese de sus emisiones. Por lo tanto, el ente regulador no restringió su libertad de expresión, ya que el operador continúa transmitiendo su programación sin ninguna restricción mediante medios digitales como su página web, aplicaciones móviles y redes sociales. “Este ente regulador en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, tiene el objetivo de afectar a ningún operador. FM Bolivia está transmitiendo su emisión habitual por otros canales como el streaming. La ATT sólo cumple su rol constitucional y resguarda el cumplimento de la ley. Además, informamos que el operador ha obtenido recientemente la autorización de la Agencia Boliviana Espacial (ABE) para transmitir su señal a través del satélite Tupac Katari, lo que evidencia la continuidad de su labor comunicativa en el ámbito digital y satelital”, expresó. Incidentes con FM Bolivia Ríos informó también que, durante los operativos de fiscalización, la ATT también detectó el uso ilegal de repetidoras que retransmiten la señal de FM Bolivia en localidades no autorizadas. “FM Bolivia ha demostrado una actitud de rechazo constante hacia el cumplimiento de las instrucciones de la ATT, así como una falta reiterada a la verdad al indicar correcciones que no han sido realizadas y al argumentar falsamente que su libertad de expresión está siendo coartada”, puntualizó. Recordó que durante un operativo de secuestro llevado a cabo en la localidad de Callisaya el 22 de agosto de 2023, un grupo irregular perpetró ataques contra funcionarios de la ATT, así como contra representantes de la Fiscalía y agentes de policía. Este grupo llevó a cabo actos de violencia que incluyeron la destrucción de vehículos institucionales y el robo de equipos de transmisión ilegales. “Vamos a continuar realizando las labores de fiscalización con todos los operadores para dar seguridad a los medios de comunicación, dar calidad a la ciudadanía en general y asegurar un ambiente de operación justo y equitativo para todos los actores del sector de las telecomunicaciones en el país”, remarcó.