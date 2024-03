Senado instala sesión, pero no incluye los créditos en su agenda por falta de documentación





06/03/2024 - 19:39:39

Los Tiempos.- La Cámara de Senadores instaló este miércoles su sesión ordinaria pero no incluyó en su agenda los créditos internacionales aprobados en la Cámara de Diputados, porque no llegó la documentación. La sesión comenzó cerca de las 09.30 y la agenda de trabajo incluye correspondencia, informes y otros. El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rubén Gutiérrez (arcista) cuestionó que en la convocatoria no estén incluidos los proyectos de ley de créditos aprobados en la Cámara de Diputados en medio de violencia la semana pasada. "No hemos escuchado la lectura de correspondencia con relación a los proyectos de ley de créditos que se han aprobado en la Cámara de Diputados y fueron remitidos oportunamente a la de Senadores. Tenemos entendido que ya han llegado y (preguntamos) ¿por qué no está en la agenda?", dijo el legislador, según el reporte de La Razón. El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, (MAS evista) respondió que "falta alguna documentación adicional al paquete de proyectos (créditos) y al primero (079) que aprobaron falta el informe de la Secretaría General de Diputados". El senador evista señaló que la documentación llegará a su despacho "más tarde". "Mañana tenemos sesión y, si todo se concreta, estaremos iniciando el tratamiento del procedimiento", dijo el titular del Senado. La semana pasada se aprobaron en la Cámara Baja seis créditos por casi 650 millones de dólares, en medio de una sesión marcada por la violencia entre legisladores. Las normas fueron enviadas al Senado, pero la oposición y el "evismo" adelantaron que no aprobarán esos proyectos si antes no se anula la prórroga de magistrados, mediante otros dos proyectos de ley (073 y 075) que fueron enviados al pleno de la Asamblea Legislativa. Al iniciar la sesión del Senado, En este proceso, la senadora Daly Cristina Santa Maria, de Comunidad Ciudadana, solicitó que por dispensación de trámite se envíe una declaración camaral para que el presidente nato de la asamblea, David Choquehuanca, convoque a sesión y se trate con prioridad los proyectos de ley 073 y 075, misma que fue apoyada por la mayoría de los parlamentarios e ingresó a asuntos varios de esta sesión.