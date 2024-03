Madonna revela qué fue lo que dijo tras despertar del coma





06/03/2024 - 17:59:48

Madonna sigue con éxito su gira Celebration Tour, que pasa estos días por California. La gira hace un repaso exhaustivo a sus cuarenta años de carrera, por lo que es habitual que la reina del pop detenga unos minutos su actuación para reflexionar sobre su pasado. Sin embargo, en su último concierto en Inglewood, la cantante se refirió a un evento bastante reciente: el pasado junio, Madonna tuvo que ser ingresada de urgencia en el hospital debido a una grave infección bacteriana que a punto estuvo de costarle la vida. La cantante fue encontrada inconsciente en el baño, según las informaciones que se manejaron en su momento, y posteriormente ella misma confirmó que había estado casi una semana en coma. Ahora, Madonna reveló a sus fans la primera palabra que dijo al despertar, que fue un rotundo 'No'. Según su propia interpretación de lo ocurrido, esa palabra fue su particular forma de decirle a Dios que no estaba dispuesta a dejar este mundo y, por tanto, dejar huérfanos a sus seis hijos. "El pasado verano tuve una sorpresa, lo que llaman una experiencia cercana a la muerte. Fue aterrador, aunque obviamente yo no lo sabía en los cuatro días en que estuve en coma inducido. Cuando desperté, mi primera palabra fue 'No'. Y estoy segura de que Dios me estaba diciendo: '¿Quieres venir conmigo? ¿Quieres seguir por este camino?'. Y le dije que no", dijo en uno de los momentos más emotivos del concierto. Su enfermedad obligó a suspender el inicio de su gira mundial, que estaba prevista para el mes siguiente. Aunque sus médicos recomendaban cautela y evitar cualquier sobreesfuerzo, la ambición rubia no tardó demasiado en retomar los ensayos de su espectáculo. El 14 de octubre, la diva inició su tour en el O2 Arena de Londres, y prácticamente no ha parado desde entonces. La artista recordó la conversación que tuvo al respecto con su mánager, Guy O'Seary: "Me dijo: '¿Cuándo querrás volver a la gira?'. Me quité el oxígeno de la nariz, le miré a los ojos y le contesté: 'En dos meses'. Y lo dije así. A veces simplemente tienes que decirlo para que ocurra. Y ocurrió", dijo. "Cuando estaba enferma el pasado verano, no podía ni caminar de la cama al lavabo. Cada dos por tres le preguntaba a mi doctor por qué no tenía energía, cuándo volvería a sentirme yo misma", contó.