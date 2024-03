Luis Miguel dio un exclusivo concierto con cena de gala incluida







06/03/2024 - 17:58:04



La noche del martes 5 de marzo de 2024, el Sol de México volvió a iluminar a sus seguidores argentinos con una velada única, que contó con la presencia de varias figuras del espectáculo, como Sofía Zámolo, Georgina Barbarossa, Rusher King, Ángela Torres, Guillermo Coppola, Gonzalo Bonadeo, Zulemita Menem, Marcela Tinayre y Sebastián Battaglia, entre otros.

Los invitados, que pagaron entradas de hasta 1,500 dólares, accedieron a una recepción con cóctel, una cena de tres pasos a cargo del Faena Catering y un show de una hora y media del artista, que interpretó temas como 'Será que no me amas', 'Amor, amor, amor', 'Suave', 'Te necesito', 'Hasta que me olvides', 'No se tú', 'La media vuelta', 'La bikina' y un medley final con 'Ahora te puedes marchar', 'La chica del bikini azul' y 'Cuando calienta el sol'.

Luis Miguel demostró su carisma, su voz y su profesionalismo en el escenario, donde interactuó con el público, bromeó con sus músicos y bailó al ritmo de sus canciones. El cantante se mostró en una gran forma física y vocal, y agradeció el apoyo y el cariño de sus fans argentinos, a quienes dedicó varios gestos de complicidad.

El evento fue organizado por la empresa Fenix Entertainment Group, que también está a cargo de los próximos shows de Luis Miguel en el país. El cantante se presentará en el Campo Argentino de Polo el 6, 8 y 9 de marzo, y en el Monumental de Alta Córdoba, en Córdoba, el 14 de marzo. Las entradas para estos conciertos se pueden conseguir a través de la página web de Ticketek.

Luis Miguel está realizando una extensa gira mundial llamada Luis Miguel Tour 2024, que comenzó en febrero de 2023 en Estados Unidos y que lo ha llevado por varios países de América Latina, Europa y Asia. El tour es una celebración de su exitosa carrera musical, que abarca más de cuatro décadas y más de 100 millones de discos vendidos.