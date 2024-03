Trasladarlo sería un riesgo: Gobierno insiste en que Camacho sea enjuiciado vía virtual





06/03/2024 - 16:29:34

A pesar de que el juez del caso “decretazo” determinó hacer el juicio de Luis Fernando Camacho de manera presencial en Santa Cruz, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, manifestó su posición de realizar la audiencia de forma virtual, porque trasladar al gobernador implicaría riesgos. “Estas audiencias también se pueden realizar de manera virtual. No es el único proceso el caso del ‘decretazo’ que tiene en el departamento de Santa Cruz, tiene el caso Golpe I, tiene el caso de los carros bomberos, una infinidad de casos de corrupción y, por tanto, no podemos estar trasladando a los privados de libertad de un departamento hacia otro y más aún cuando se pone en riesgo la vida y la integridad de todo el pueblo boliviano”, dijo Del Castillo en declaraciones realizadas en El Alto. Las autoridades gubernamentales ya advirtieron que trasladar a Camacho de Chonchocoro en La Paz a Palmasola en Santa Cruz implicaría riesgos de seguridad, incluso para el personal encargado. Del Castillo recordó que, cuando Camacho fue detenido, se generó violencia en Santa Cruz. “El pueblo boliviano ya no quiere vivir esa jornadas tan sangrientas tan violenta el pueblo boliviano quiere vivir en paz y en tranquilidad, y esa es una obligación que tiene el gobierno nacional para cumplir”, dijo. A pesar de que el juez del caso ratificó que la audiencia sería presencial para el 11 de marzo, Del Castillo manifestó que las autoridad no pueden poner en riesgo la vida y la integridad de todo el pueblo boliviano. Anunció que se aportarán ante el juez los informes de inteligencia de la Policía, régimen penitenciario e voto resolutivo de internos de Palmasola, quienes rechazan el traslado de Camacho.