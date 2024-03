El Templo Satánico podría dar asesoramientos en las escuelas de Florida





06/03/2024 - 15:54:24

La Legislatura de Florida (EE.UU.) está tramitando dos proyectos de ley que permitirían a las escuelas públicas autorizar el ingreso de capellanes voluntarios para brindar un servicio de asesoramiento a los estudiantes. De aprobarse, una de las organizaciones que podría enviar representantes a los centros educativos es el grupo de culto Templo Satánico, recogen medios locales. Según explicó la senadora estatal Gayle Harrell, el objetivo de las iniciativas es darles poder a los distritos escolares para que tomen decisiones pensando en el "mejor interés de sus niños, en sus comunidades", y fijen los requisitos que "consideren necesarios" para proteger a los niños y asegurarse de que "cualquier tipo de asesoramiento sea legítimo". Los proyectos establecen que los padres elijan al capellán para su hijo de una lista de voluntarios, que serían sometidos a una verificación de antecedentes. Respecto de la posibilidad de incorporarse a las escuelas de Florida, Lucien Greaves, cofundador del Templo Satánico, declaró que "la libertad religiosa realmente significa que el Gobierno necesita permanecer neutral cuando se trata de qué religiones permiten y qué religiones no". "Pueden autorizar la religión en algunos lugares, pero no pueden distinguir entre religiones", subrayó. Además, criticó que las iniciativas que trata la Legislatura de Florida son otra manera de introducir la religión en las aulas: "No necesitan usar las escuelas una vez más como otro campo de batalla de la guerra cultural, pero si van a abrir las escuelas a capellanes, tienen que ser neutrales sobre qué puntos de vista religiosos están disponibles". La separación entre el Estado y la religión fue otro de los temas a los que Greaves hizo referencia, asegurando que mientras las autoridades estatales quieran difuminar la línea que los separa, el Templo Satánico está listo para participar con la esperanza de preservar la neutralidad y también como una alternativa al "evangelismo proselitista". Por último, advirtió que en caso de que algún distrito escolar rechace su participación, la organización llevará el caso a la Justicia. "No deberían querer malgastar fondos públicos en una demanda que sin duda va a perder", afirmó. Si las iniciativas son aprobadas por los legisladores, entrarán en vigencia el próximo 1 de julio.