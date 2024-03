Gobierno exige respetar acuerdo político y viabilizar leyes sobre créditos en el Senado





05/03/2024 - 20:44:05

El Gobierno nacional exigió este martes a la Cámara de Senadores cumplir el acuerdo firmado el 2 de febrero y aprobar los proyectos de ley sobre créditos, aprobados en la Cámara de Diputados entre una maratónica sesión entre el 22 de febrero y el 1 de marzo. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, recordó a los senadores que el acuerdo, que viabilizó la ley 1549 Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024, establece que por lo menos deben aprobarse cuatro leyes sobre créditos para luego recién considerarse los referidos a la prórroga de mandato en el Órgano Judicial. “Nos remitimos al cumplimiento de este acuerdo, hoy creo que no debemos politizar los temas, no debemos cambiar y tomar otras actitudes, respetemos”, demandó en declaraciones a la prensa. De los siete proyectos de ley sobre créditos, seis fueron aprobados en la Cámara de Diputados en la maratónica sesión que se realizó entre el 22 de febrero y 1 de marzo. Se trata del proyecto de ley por $us 176.000.000 para la construcción de la doble vía Caracollo – Colomi, tramo 2B Confital – Bombeo; del proyecto por 15.000.000.000 de yenes japoneses ($us 100.046.850) destinados al programa de “apoyo de emergencia para respuesta a Covid-19” y de $us 56.050.000 para el camino pavimentado Faja Norte (Yapacaní). Además de dos créditos para electrificación por $us 200.000.000 y $us 125.000.000; y el préstamo de $us 67.246.082,37 para el mejoramiento y ampliación a ocho carriles de la carretera La Paz – Oruro, tramo Senkata – Apacheta; y otro por más de $us 62.000.000 para la expansión de la red de Mi Teleférico en La Paz. Estos proyectos de ley, que suman $us 786.342.932,37, fueron remitidos a la Cámara de Senadores para su revisión y aprobación. La Cámara de Senadores prevé sesionar a las 09h00 de este miércoles. Según procedimiento, los proyectos de ley serán remitidos a la Comisión de Planificación que está integrado por los senadores Isidoro Quispe (MAS-presidente), Virginia Velasco (MAS) y Nely Gallo (Comunidad Ciudadana). El jefe de bancada del MAS en el Senado, Hilarión Mamani, anticipo que “rápidamente vamos a viabilizar, no vamos a obstaculizar,” los proyectos de ley de créditos. No obstante, insistió en el pedido del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, de que se debe convocar a sesión de la Asamblea para tratar los proyectos de ley 073, de suspensión de plazos procesales, y 075, que ordena el cese de mandato de las autoridades judiciales, porque la Cámara de Diputados no los trató en el plazo de 30 días, como lo define la Constitución. No obstante, el presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan José Jauregui, recordó que la instancia que dirige se pronunció sobre ambos proyectos de ley en diciembre de 2023 y que el pleno de Diputados incluyó en su agenda antes de que se cumpla el plazo de 30 días, el 15 de febrero. Por tanto, afirmó que ambas normas están bajo jurisdicción de la Cámara de Diputados y que serán analizados cuando se reinstale la sesión. Al respecto, la viceministra consideró que ambas iniciativas son inconstitucionales. “Las otras vías que se están planteando son inconstitucionales, ustedes imagínense, por solo ponerle un ejemplo, que si en este momento no tenemos funcionando los tribunales y la Asamblea Legislativa Plurinacional emite una ley que es totalmente inconstitucional”, planteó. Instó a no generar un “vacío” en el Órgano Judicial y el TCP, y dijo que a futuro se debería analizar una reforma a la Constitución Política del Estado (CPE) para establecer medidas cuando la Asamblea no cumpla con la preselección de candidatos para las elecciones judiciales, como sucedió en 2023, obligando a las altas autoridades a mantenerse en el cargo, en apego a la declaración constitucional 0049/2023 “Esta situación, de no cumplimiento de procedimiento y plazos, lo que nos ha enmarcado es que la Constitución necesita complementarse, no hemos previsto este tipo de situaciones en la que la Asamblea no pueda, en los tiempos debidos, llevar adelante esta convocatoria; entonces, más adelante, habrá que ver esta situación, ver una reforma, ver este tipo de vacíos que se han generado”, explicó.