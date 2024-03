Terminó el veto: Will Smith anuncia su regreso al cine





05/03/2024 - 20:39:49

La cachetada que Will Smith le dio a Chris Rock en la gala de los premios Oscar de 2022, así como las consecuencias que se derivaron de semejante agresión, parecían anunciar la caída en desgracia de uno de los actores, hasta entonces, más queridos y respetados de Hollywood. La academia lo sancionó con un veto de diez años, y no fueron pocos los que auguraron el fin de su carrera en la élite de la industria. Sin embargo, con el paso del tiempo los ánimos se han ido suavizando y Will Smith ha podido retomar aquellos proyectos de los que no fue directamente excluido. Ahora, el actor reveló en sus redes sociales que ya finalizó el rodaje de una de sus películas más esperadas, la cuarta entrega de la saga 'Bad Boys', que protagoniza junto a su buen amigo Martin Lawrence. El actor, de 55 años, no ha querido disimular la emoción que tiene ante la buena marcha del proceso. De hecho, Smith ya ha dado a conocer la fecha de su regreso a la gran pantalla, que será el 7 de junio. "Ya hemos terminado. Cada vez que me reúno con mi chico hacemos magia. Nos vemos el 7 de junio para 'Bad Boys 4'", escribió en Instagram. En el reparto de la nueva entrega de la franquicia también se dan cita nombres tan conocidos como los de Vanessa Hudgens, Paola Núñez y Alexander Ludwig, quienes retomarán sus personajes de la tercera película, estrenada en 2020. El origen de la saga se remonta a 1995, cuando Will Smith y Martin Lawrence conquistaron al mundo con las aventuras de los irreverentes detectives Mike Lowrey y Marcus Burnett. En el terreno personal, parece que Will Smith también vuelve a la normalidad. Hace unos meses, su esposa Jada Pinkett Smith dejó atónita a la opinión pública al revelar que el actor y ella llevaban siete años separados. Poco después, la también actriz matizó sus declaraciones para aclarar que seguían siendo un matrimonio unido. Esta misma semana, Pinkett aseguró que no concibe a un compañero de vida que no sea su esposo de los últimos 20 años, el papá de sus hijos Jaden y Willow. "Por mucho que Will y yo hayamos tratado de mantenernos alejados el uno del otro, eso es algo que no va a pasar. Saber que tengo a mi lado a alguien que, pase lo que pase, se ha dedicado constantemente a aprender a amarme, y viceversa... No puedo pedir nada más", confesó la artista a su paso por el podcast 'Pretty Smart'.