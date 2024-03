Mijares habla sobre una posible reconciliación con Lucero





05/03/2024 - 20:30:51

Hace unas semanas, Lucero y Mijares desataron especulaciones sobre una posible reconciliación, luego de que la cantante le diera un beso a su ex esposo en pleno concierto. La acción de la intérprete de Tácticas de guerra provocó que varios medios de comunicación y seguidores de los cantantes especularan sobre la posibilidad de que los cantantes podrían estarse dando otra oportunidad luego de su divorcio en 2011. Ante los rumores que apuntan a que Lucero y Mijares podrían reconciliarse, el intérprete de Soldado del amor por fin rompió el silencio. En entrevista con el programa Hoy, el cantante descartó la posibilidad de volver a retomar su relación amorosa con la mamá de sus hijos.“Estamos muy tranquilos así, somos muy amigos, nos queremos mucho y así estamos felices”, expresó. Sobre qué motivó a Lucero a darle un beso a Mijares en pleno concierto, el cantante afirmó que el público les pide a gritos un ‘beso’ y que ellos simplemente juegan con ese momento durante sus presentaciones. “En las giras, ella y yo las disfrutamos mucho, la gente grita ‘beso, beso’, nosotros jugueteamos con eso, pero hay una gran amistad, un gran cariño”, recalcó.

El artista destacó que siempre estará unido a la protagonista de telenovelas por sus hijos, José Manuel y Lucerito Mijares. “Es la mamá de mis hijos, aparte de ser una gran amiga”, sentenció. Mijares apoyo el dueto que hizo su hija Lucerito Mijares con Yuri Durante la entrevista con el programa matutino, Mijares también se pronunció sobre la reciente presentación que tuvo su hija Lucerito en el concierto de Yuri y Cristian Castro en el Auditorio Nacional. El cantante destacó que no es fácil cantar junto a la veracruzana, alabando la voz que tiene. “Subirte con la güera (no es fácil). La güera y yo hicimos gira como cuatro años y es un tigre, abre el pico y con permiso los que sean, no te puedes quedar atrás”, indicó. Mijares aplaudió el valor que tuvo su hija y destacó el gran cariño de Yuri hacia la joven cantante. “Y que Lucerito se haya aventado a hacerlo, fue muy padre, aparte la güera la cobijó, la cuidó, porque la quiere mucho, se quieren mucho desde que era chica (Lucerito Mijares)”, expresó.