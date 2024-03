Alemán que se vacunó 217 veces contra el Covid tiene un sistema inmunitario sano





05/03/2024 - 20:07:33

DW.- Por motivos personales que aún permanecen en secreto, un hombre de 62 años en Alemania recibió más de 200 vacunaciones contra el Covid-19. Su caso no solo llamó la atención por la cantidad de preparados, sino que también porque tiene un sistema inmunitario sano, según detallan unos científicos en un estudio publicado el lunes (04.03.2024) por la revista The Lancet Infectious Diseases. Los investigadores de la Universidad y del Hospital Universitario de Erlangen (sureste), que se enteraron de la existencia de este hombre a través de la prensa, analizaron muestras de sangre del paciente de años diferentes, incluso almacenadas por años en un congelador. Fue así como descubrieron que su sistema inmunitario no solo funcionaba con total normalidad, sino que ciertas células de defensa y anticuerpos contra el SARS-CoV-2 eran incluso significativamente más frecuentes que en personas que habían recibido solo tres vacunas, informó el equipo. El misterio de por qué tantas vacunas Según sus propias declaraciones, el hombre que se había vacunado contra el coronavirus 217 veces por motivos personales. De esas veces solo pudieron confirmarse oficialmente 134 vacunaciones. Aparentemente, este paciente fue capaz de comprar y administrar estas vacunas de forma privada en un periodo de 29 meses. Además, los registros de vacunación revelaron que había recibido ocho preparados diferentes, entre ellas varias de ARNm, explicó Kilian Schober, del Departamento de Microbiología e Inmunología Infecciosa. Preguntado al respecto, Schober no pudo precisar qué motivos impulsaron al hombre a recibir tantas vacunas. Una vacuna más durante el estudio Los científicos invitaron al paciente a Erlangen para averiguar si sus células de defensa ya no eran capaces de combatir los coronavirus con la misma eficacia debido a los efectos de habituación, pero no encontraron pruebas de ello. Asimismo, durante el estudio, el hombre también se vacunó de nuevo, por 217ª vez. Esto aumentó significativamente el número de anticuerpos, según los autores del estudio. El sistema inmunitario también siguió siendo eficaz contra otros patógenos, como demostraron otras pruebas. Es un caso aislado Sin embargo, los investigadores subrayaron que el hombre era un caso aislado. De los resultados no podían extraerse conclusiones sobre la población general ni mucho menos recomendaciones: "Es importante destacar que no respaldamos la hipervacunación como estrategia para mejorar la inmunidad adaptativa", escribieron los expertos. El Comité Permanente de Vacunación (Stiko) alemán recomienda que los adultos sanos de hasta 59 años reciban una inmunización básica consistente de tres vacunas. Las personas mayores de 60 años, como el hombre estudiado y los grupos de riesgo, deben recibir una vacuna de refuerzo anual. "La investigación actual indica que la vacunación con tres dosis, junto con vacunas de refuerzo periódicas para los grupos vulnerables, sigue siendo el enfoque preferido. No hay indicios de que se necesiten más vacunas", afirman los investigadores en el sitio web de la universidad.