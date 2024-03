Venezuela llama a elecciones presidenciales para el 28 de julio con reducidos espacios para proceso





05/03/2024 - 18:25:56

VOA. — Las elecciones presidenciales en Venezuela se celebrarán el próximo 28 de julio, anunció este martes el Consejo Nacional Electoral (CNE), tras evaluar una propuesta presentada por el Parlamento de mayoría oficialista. Elvis Amoroso, presidente del CNE, precisó que la jornada especial de Registro Electoral nacional e internacional se llevará a cabo desde el 18 de marzo hasta el 16 de abril, mientras que la presentación de postulaciones ocurrirá desde el 21 de marzo hasta el 25 de marzo, apenas 5 días. La campaña electoral durará 3 semanas y será celebrada entre el 4 y el 25 de julio, detalló Amoroso. “Felicitamos al pueblo de Venezuela, invitándolos a participar con el mejor sistema electoral del mundo”, dijo al leer un comunicado. El viernes pasado, el Parlamento, junto a representantes de diversos sectores del país y organizaciones políticas alejadas de la oposición tradicional que no participó en el proceso, presentó al Poder Electoral una propuesta de calendario electoral con al menos 27 fechas. De acuerdo con Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y jefe de la delegación oficialista en las negociaciones con la Plataforma Unitaria de la oposición, el documento de “consenso” sustituye al Acuerdo de Barbados que llevó a EEUU a flexibilizar algunas sanciones que fueron reimpuestas en respuesta a la ratificación de la inhabilitación de la aspirante presidencial opositora, María Corina Machado. En octubre, el gobierno y la Plataforma Unitaria de la oposición, acordaron celebrar elecciones en el segundo semestre del 2024 y se comprometieron a “reconocer y respetar” el derecho de cada actor político de seleccionar a su candidato, así como promover, de manera conjunta, ante el CNE, las garantías electorales para todos los actores dispuestos a participar en el proceso electoral. Machado, junto a la Plataforma Unitaria de la oposición, ha denunciado en varias ocasiones que el gobierno ha violado parcialmente los acuerdos y manifestado que se mantienen apegados a la ruta electoral y que independientemente de la fecha y el cronograma, están preparados para ganar. Pero no queda claro cómo Machado logrará sortear la inhabilitación considerada "arbitraria" e "ilegal" para formalizar su candidatura. Venezuela era el único país de la región que no tenía la fecha de las elecciones presidenciales este 2024.