Huaytari pide a senadores no sabotear la agenda económica del gobierno





05/03/2024 - 18:16:34

El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, pidió este martes a la Cámara de Senadores no “sabotear” la agenda económica del gobierno y aprobar los proyectos de ley sobre créditos que ya fueron tratados en el ente legislativo que dirige. “Hay que solicitar a los parlamentarios, a los senadores, que puedan aprobar los proyectos y no sabotear (la agenda). Estamos dejando en manos del Senado (…), confiamos en que puedan aprobar”, dijo el diputado en contacto con la prensa. Recordó que el acuerdo entre las tres bancadas fue firmado por unanimidad; por lo tanto, los créditos deberían aprobarse en unanimidad, porque beneficiarán al pueblo boliviano con obras. Entre el pasado jueves y viernes, la Cámara de Diputados realizó una maratónica sesión que se extendió por más de 27 horas para viabilizar proyectos que estaban paralizados desde 2023. Asimismo, Huaytari destacó que algunos diputados de oposición mediante el “voto secreto” respaldaron los proyectos, “pensaron en su país”, señaló. Entre los proyectos están: el préstamo para el Programa “Apoyo de emergencia para respuesta a COVID-19”, firmado con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón – JICA; “Proyecto construcción con pavimento camino Faja Norte (Yapacaní)”, del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata) por hasta $us 56.050.000. Además del proyecto de ley para el “Programa de Electrificación Rural III”, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por hasta $us 200.000.000; y el convenio de préstamo para “mejora del acceso sostenible a la electricidad en Bolivia - IDTR III”, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) del Banco Mundial, por hasta $us 125.000.000. También el crédito para el Proyecto Mejoramiento y Ampliación a 8 Carriles Carretera La Paz – Oruro, Tramo Senkata – Apacheta del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata), por hasta $us 67.246.082,37; y el crédito para el “Programa de ampliación de la red de Mi Teleférico para una movilidad eléctrica sostenible e inclusiva para La Paz”, del BID, por hasta $us 62 millones. Todos los proyectos fueron aprobados por mayoría absoluta y en voto secreto.