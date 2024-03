Camacho acusa al presidente Arce de desobedecer la orden judicial para impedir su traslado a Santa Cruz





05/03/2024 - 17:59:35

Erbol.- Mediante sus redes sociales, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, acusó al presidente Luis Arce de “desobedecer” una orden judicial con el objetivo de impedir su traslado a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra por el caso “decretazo”.. “Luis Arce decide desobedecer la orden de un juez de trasladarme a Santa Cruz, eso es una muestra de que estamos en una dictadura, como en Cuba y en Venezuela. (sic)”, se lee una publicación en X. La Dirección General de Régimen Penitenciario se encuentra a la espera de informes policiales que determinen si existen o no las garantías para efectuar el operativo de traslado desde Chonchocoro hasta Palmasola. Camacho insistió en declararse un “preso político” y que “mañana será cualquiera que NO se someta a su régimen”. “Arce le tiene miedo a la democracia. El MAS se está hundiendo y está hundiendo al país, ¡Bolivia necesita un cambio!”, añadió. El Tribunal Octavo de Sentencia de Santa Cruz ya emitió las notificaciones respectivas para que se pueda garantizar la presencia física de Camacho al inicio de su juicio oral del 11 de marzo por la aprobación en 2022 del Decreto Departamental 373, presuntamente irregular. La defensa del gobernador cruceño consideró que se debe cumplir la orden judicial del traslado, ya que no hacerlo, dijo que se vulnerarían las normas vigentes.