Bolivia y Chile abrirán pasos fronterizos desde mayo para potenciar el comercio exterior y el turismo





05/03/2024 - 16:21:30

Bolivia y Chile acordaron abrir los pasos fronterizos de Pisiga y Tambo Quemado de manera “irrestricta” a partir del 15 de mayo próximo, con la finalidad de potenciar el comercio exterior boliviano y el turismo. “A partir del día 15 de mayo de 2024, las fronteras de Pisiga y Tambo Quemado van a ser aperturadas los siete días de la semana, los 365 días del año. Es decir, vamos a tener un acceso ilimitado en cuanto a horarios a los puertos marítimos del Pacifico, los puertos de Arica e Iquique van a estar abiertos para todo nuestro sector importador y exportador”, informó la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia, Karina Serrudo, este martes. En conferencia de prensa, en presencia de autoridades de Chile y empresarios bolivianos, la ejecutiva explicó que a diario transitan por las fronteras de Pisiga y Tambo Quemado el 45% de los camiones con cargas de exportación e importación bolivianas. De una media de 1.880 camiones de importaciones o exportaciones que atiende la Aduana en un día, al menos 850 pasan por las fronteras de Pisiga y Tambo Quemado hacia los diferentes puertos. “Es por eso este hecho de que Chile y Bolivia se hayan puesto de acuerdo para aperturar estas fronteras de manera irrestricta, para todo el comercio exterior boliviano constituye un hecho histórico”, destacó. Con este acuerdo, el beneficiado será no sólo el comercio exterior boliviano, sino también el sector turismo, tomando en cuenta que los visitantes pueden transitar de Bolivia a Chile y viceversa, solamente 10 horas actualmente. “Vamos a potenciar el turismo con esta apertura irrestricta de la frontera de Tambo Quemado y Pisiga con la República de Chile. Y esto va a hacer que fiestas como el Carnaval de Oruro, o sitios como Uyuni, puedan ser visitados por todas las personas que tiene este sentimiento de conocer estas maravillas que ofrece Bolivia”, afirmó. ¿Qué exporta Bolivia por estas dos fronteras? El acuerdo colocará a Bolivia en una posición estratégica para el tránsito de mercancías entre el Pacífico y el Atlántico, ya que otorgará mayores posibilidades a la población que se dedica al comercio internacional. Por las fronteras de Tambo Quemado y Pisiga, Bolivia exporta estaño, plata, zinc, plomo, wolfranio, torta de soya, almendras, carne bovina, semillas y frutos oleaginosos, leche, aceite de soya, azúcar, torta y residuos de semilla de girasol, madera (en tablas y refinadas), cobre refinado, boratos naturales, aceite de girasol, café, cobre y sus concentrados, cueros y pieles curtidas, preparaciones y conservas de carne. Ello a países por ultramar como, por ejemplo, Japón, China, Estados Unidos, México, Holanda, Polonia, Gran Bretaña, Corea, Australia, Alemania, Francia, Hong Kong, Bélgica, entre otros mercados. En 2023, Bolivia exportó más de $us 10.910 millones, de los cuales $us 2.400 millones pasaron por las fronteras de Pisiga y Tambo Quemado vía ultramar, de acuerdo con los datos de la Aduana.