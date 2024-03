Luis Arce: Falsos izquierdistas y masistas bloquean proyectos





05/03/2024 - 16:09:59

En un acto masivo de entrega de obras en la ciudad de El Alto, el presidente Luis Arce hizo alusión al bloque de legisladores evistas, que se unieron a la oposición para bloquear créditos en el Legislativo, al hablar de los “falsos masistas” y de los “verdaderos traidores del pueblo boliviano”. "Ustedes saben quiénes son los falsos izquierdistas, los falsos masistas y quiénes son los verdaderos traidores del pueblo boliviano porque no aprueban los proyectos para satisfacer las necesidades del pueblo alteño", explicó en referencia al accionar de los legisladores que responden al expresidente Evo Morales. Justamente este grupo de legisladores, junto a las opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, bloqueó desde 2023 la aprobación en Diputados de créditos externos por más de $us 800 millones. Finalmente fueron aprobados en medio de la resistencia de esta alianza, y ahora que pasó al Senado, también advierten de trabas. La alianza evistas y oposición se dio en noviembre de 2023 con la firma de un acuerdo que viabilizó la reelección por cuarta vez consecutiva de Andrónico Rodríguez como presidente del Senado. Desde entonces ambos grupos articulan fuerzas y actúan en una sola línea en acción y discurso, por ejemplo, sobre la prórroga de mandato de los magistrados. “Lamentablemente también hay malos asambleístas nacionales, lo han visto nuestros hermanos con sus propios ojos, no necesito contarles, cuando han ido a la Asamblea (Legislativa Plurinacional), donde quienes se dicen masistas y hombres de izquierda están votando en contra del pueblo", afirmó. Arce aseguró que su Gobierno y legisladores patriotas tienen un alto compromiso con el pueblo, y no traicionarán, porque -añadió- saben de sus necesidades al estar en contacto permanente. "Confiamos en esa sabiduría del pueblo boliviano para saber quién trabaja por el pueblo boliviano, por el pueblo alteño y quién no trabaja por el pueblo alteño y el pueblo boliviano, estamos seguros de eso hermanas y hermanos", expresó en alusión a las próximas elecciones.