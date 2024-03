Villa Montes: Campesinos niegan a los interculturales asentamiento autorizado por el INRA





05/03/2024 - 06:22:35

El País.- La Central de Interculturales del municipio de Villa Montes ha cuestionado la actitud asumida por la Federación de Ganaderos del Gran Chaco (Fegachaco) y la Central de Comunidades Campesinas de Villa Montes, por no permitirles tomar posesión del asentamiento autorizado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) mediante Resolución Administrativa 43/2023. Un grupo de campesinos y ganaderos ha decidido resguardar el área en disputa. La Resolución, emitida el 29 de diciembre del 2023, autoriza el asentamiento de 22 familias interculturales en un terreno fiscal de 1.000 hectáreas ubicado en la comunidad de Caipirenda, perteneciente al Distrito 8 del municipio de Villa Montes. Este documento del INRA señala que el asentamiento llevará el nombre de “Comunidad campesina intercultural Algarrobal-Perales”. El representante de los Interculturales en Villa Montes, Bruno Sánchez, lamentó que el sector campesino intente obstaculizar la toma de estos predios, bajo el argumento de que es un área protegida. Asimismo, cuestionó que haya sido el dirigente campesino Jorge Durán quien hizo pública la Resolución del INRA. “Yo le hice llamar a las autoridades de la comunidad, presidente o vecinos, para que ellos sepan qué trabajos vamos a hacer, cómo nosotros vamos a estar ahí, a lo mejor ellos necesitaban (ayuda), por ejemplo, nosotros estamos entrando con (proyectos de) viviendas, proyectos de apicultura, piscicultura, talvez ellos quieran ser parte, entonces sería bueno que conversemos, de esa manera era, pero ellos han decidido que no”, indicó. Sánchez reconoció que la dirigencia campesina había señalado que los hijos de personas que habitan por esa zona de Villa Montes, habían hecho la solicitud de tierras al INRA, pero que no fueron escuchados. Sin embargo, explicó que el INRA no dota a personas solas, o que sus padres sean dueños de terrenos. “Por ejemplo, yo tengo gente en mi sector que no tiene nada de tierras, unas 30 o 40 hectáreas para ellos es harto, porque ellos trabajan, son agricultores, no son ganaderos, algunos talvez decidan hacer ganadería, pero no les alcanza el terreno, es chico. Ellos dicen que tiene que ser gente de la zona (los) que entren a trabajar, (…) pero el INRA no les va a dar, porque sus papás tienen terrenos”, apuntó. El dirigente de los Interculturales explicó que las familias beneficiadas por esta Resolución del INRA, han sido sujetas a una investigación y han demostrado que sus progenitores no son poseedores de terrenos, por ello es que han sido priorizadas. Sánchez reiteró que son 22 familias las que se benefician con 1.000 hectáreas de terreno. Once de estas personas son de la ciudad de Tarija y la otra mitad son del municipio de Villa Montes, de zonas como Villa Esperanza, Manuel Manzano y Bilbao. Respecto a este conflicto, El País tomó conocimiento que el sector campesino y otros sectores de Villa Montes llevaron adelante una reunión para analizar el tema. Sin embargo, los dirigentes evitaron revelar las conclusiones. En esa misma línea, se intentó contactar a los representantes del pueblo Weenhayek, para conocer su postura referente a esa situación, pero no se logró establecer contacto.