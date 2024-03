Arcismo busca conformar nueva directiva en el MAS





05/03/2024 - 06:12:16

Correo del Sur.- El objetivo principal del congreso que organiza el ‘arcismo’ para mayo será sacar al expresidente Evo Morales de la presidencia de la Dirección Nacional del MAS, según adelantó este lunes el diputado ‘arcista’ Rolando Cuéllar (MAS), que agregó que, con ello, lo que se busca es “salvar” la sigla de este partido. En esa línea, el diputado rechazó el ampliado que se desarrolló el domingo en el municipio cruceño de Cuatro Cañadas, donde los seguidores de Morales lo volvieron a proclamar como “candidato único” del MAS para las elecciones generales de 2025 y ratificaron “la legalidad y legitimidad del X Congreso Nacional del MAS de Lauca Ñ”. “Han acarreado 40 flotas para la reunión de Cuatro Cañadas, para una reunión de cocaleros. Es ilegal, es trucho”, dijo, al respecto Cuéllar, en contacto con Correo del Sur Radio (FM 90.1 y 980 AM),. En esa línea, defendió la decisión del Pacto de Unidad ‘arcista’, que convocó a un nuevo congreso para el 3, 4 y 5 de mayo en El Alto, con la finalidad de elegir a una nueva directiva e inscribir, posteriormente, a sus nuevos integrantes hasta antes del 7 de mayo, plazo que puso el TSE para que las organizaciones políticas renueven a sus dirigencias. “Estamos salvando la personería jurídica del Movimiento Al Socialismo”, dijo Cuéllar, en referencia al congreso de mayo, considerando que si el MAS no renueva su directiva hasta la fecha fijada por el TSE, el partido perderá su personalidad jurídica. En ese entendido, y ante la negativa de Morales de convocar a un nuevo congreso, luego de que el TSE anulara el evento de Lauña Ñ, Cuéllar aseguró que el expresidente no participará ni será ratificado como presidente del MAS. El legislador llamó a Morales “dirigente trucho” y lo acusó de buscar proscribir al MAS, ya que, según él, en una reunión interna, este pidió eliminar la sigla, si él no es elegido como candidato para las elecciones presidenciales. Al respecto, el diputado ‘evista’ Renán Cabezas, en la línea de lo dispuesto en Cuatro Cañadas, dijo que “el falso e ilegal congreso de mayo, impulsado por Luis Arce y David Choquehuanca no está enmarcado en el estatuto del MAS-IPSP”. “Únicamente están buscando robar o proscribir la sigla a nuestra organización política”, afirmó el legislador.