Marcelo Claure dice que la Constitución no le permite postular a la presidencia de Bolivia





05/03/2024 - 06:05:26

Los Tiempos.- Tras pedidos, de hinchas de Bolívar, para que postule a la presidencia del Estado, Marcelo Claure aclaró que no puede ser candidato porque la Constitución Política del Estado se lo restringe; sin embargo, se comprometió a ayudar a quien sea elegido como Jefe de Estado en 2025. En el partido que Bolívar derrotó a Wilstermann en Cochabamba (2-1) se vio una pancarta en la que los hinchas académicos piden a su Presidente aspirar a la primera jefatura del Estado. "Agradezco profundamente a mis estimados compatriotas por este gesto, pero debo aclarar que no puedo aspirar a la Presidencia de Bolivia, ya que mi conocimiento en política es limitado y la Constitución no me lo permite. Sin embargo, me comprometo a apoyar al futuro Presidente para superar los desafíos que enfrentemos, contribuyendo con mi capital, experiencia y conexiones internacionales", señaló Claure. Además, el empresario denunció que el actual presidente del Estado, Luis Arce, no aceptó su "ayuda" a pesar de que se la ofreció, dijo, en más de una ocasión. "Lamentablemente, el actual Presidente Arce no ha aceptado mi ofrecimiento de ayuda, a pesar de mis reiterados intentos", acotó.