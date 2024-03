En 2030 la producción de gas no cubrirá la demanda interna





05/03/2024 - 05:39:15

El País.- Un análisis realizado por la Gobernación de Tarija sobre la producción de gas, exportaciones y demanda del mercado interno, muestra cifras poco alentadoras. Las proyecciones realizadas dan cuenta que la producción abastecerá apenas hasta 2030, a partir de entonces Bolivia deberá empezar a importar, todo dependerá del descubrimiento de algún reservorio. La información ha sido proporcionada por el gobernador, Oscar Montes, en una presentación realizada en el Salón Rojo de la Gobernación. Argumentó que la información utilizada para este análisis, es la que llega diariamente a la Dirección de Hidrocarburos de dicha institución. Montes mencionó que este trabajo se lo realizó tras conocer de un posible fracaso en las tareas que se ejecutan en Astillero X1. “Todo parece indicar, no conocemos un informe oficial, que se han encontrado con un sitio de roca dura y seguramente ahí la operación no ha sido de la forma más adecuada”, dijo, a tiempo de advertir que el pozo ha sido abandonado por la estatal petrolera YPFB. Las proyecciones Montes detalló que las proyecciones realizadas grafican un escenario de lo que puede suceder en Bolivia y reflejan un escenario con información real. Explicó que en esta última década, Tarija ha estado suministrando el 50% de la producción del gas boliviano. Detalló que en la gestión 2015 la producción del país fue de 21,493 millones de metros cúbicos al año (MMm3/año), mientras que en Tarija fue de 14,671 MMm3/año; y la producción de los otros departamentos era de 6,822 MMm3/año, develando que el aporte local era dos tercios de la producción nacional. La autoridad mencionó que en 2015, de los 21,493 MMm3/año que se producían en el país, se exportaba 17,338 MMm3/año y se destinaba 4,156 MMm3/año al mercado nacional. Ya para la gestión 2023, la producción nacional cayó a 13,030 MMm3/año; la producción tarijeña se redujo a 5,886 MMm3/año; la producción del resto de los departamentos subió a 7,145 MMm3/año. Ese mismo año, las exportaciones de gas cayeron a 7,856 MMm3/año, mientras que la demanda interna, subió a 5,174 MMm3/año. “A partir de esas cifras hemos hecho una proyección, nosotros creemos que la producción nacional va a seguir descendiendo y entendemos que este sería un descenso natural, no un descenso brusco ni forzado, sino que en un escenario optimista, sabemos que está bajando pero vamos a suponer que no va a bajar de manera vertical como ha ocurrido entre el año 2014 a 2016”, expuso. Montes mencionó que la caída en la producción de gas en Tarija tiene una media del -14%, suponiendo que ese ritmo se mantenga; mientras que en el resto de los departamentos se calcula una disminución de -4%. Sin embargo, la demanda del consumo nacional se estima que el crecimiento es del 5%, esto considerando que el Gobierno empiece a ejecutar un control sobre el mercado de los hidrocarburos. A partir de los supuestos planteados por el análisis de la Gobernación, Montes proyectó que para la presente gestión la producción nacional de gas alcanzará los 11,920 MMm3/año; en 2025 será de 10,937 MMm3/año; en 2026, de 10,065 MMm3/año; en 2027, de 9,288 MMm3/año; en 2028, de 8,594 MMm3/año; en 2029, de 7,974 MMm3/año; en 2030, de 7,417 MMm3/año y 2031, de 6,915 MMm3/año. Esto en un escenario optimista. En el caso del departamento de Tarija, las proyecciones de la producción de gas es que este año se alcanzará 5,062 MMm3/año; el 2025, de 4,353 MMm3/año; en 2026, de 3,744 MMm3/año; 2027 de 3,220 MMm3/año; 2028 de 2,769 MMm3/año; 2029 de 2,381 Mmm3/año; y 2030 de 2,048 MMm3/año. La autoridad manifestó que haciendo el cruce de la curva descendente de la producción nacional de gas, con la curva ascendente de la demanda del mercado interno, se tiene que, aproximadamente en la gestión 2030, lo que produzca Bolivia va a ser menor a lo que consume. Lo que significa, que a partir de ese año el país deberá importar gas. “Eso en un escenario optimista puede ocurrir en el año 2030, si no actúa YPFB de manera pronta, esto puede adelantarse y ahí entraríamos en una situación mucho más crítica de la que estamos viviendo hoy en día. Entonces, la idea de este documento es poder alertar”, recalcó.



Montes: El 2026 se acaba el gas para exportar El gobernador de Tarija, Oscar Montes, en su análisis realizado, ha advertido que el 2026 se acabará el gas boliviano para exportaciones. Detalló que en la presente gestión la producción será de 11,920 MMm3/año, la demanda del mercado interno será de 5,588 MMm3/año y el saldo para exportar será de 6,332 MMm3/año. Argumentó que para el 2026, la producción rondará por los 10,065 MMm3/año, la demanda del consumo interno sube a 6,220 MMm3/año y el saldo para exportar será de 3,845 MMm3/año. Sin embargo, enfatizó que la demanda de mercados, como Brasil, oscila entre los 5,110 MMm3/año a 7,300, saldo con el que ya no contará el país para poder vender.