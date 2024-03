Gobierno espera que a la brevedad aprueben leyes de créditos por más de $us 800 millones





04/03/2024 - 19:57:00

La Paz, 04 de marzo de 2024 (ABI). – El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, espera que la Cámara de Senadores apruebe a la “brevedad posible” los seis proyectos de ley de créditos externos, para mejorar las condiciones de vida de la población de varios municipios de Bolivia. “Hemos seguido la anterior semana la aprobación de varios proyectos de ley (en la Cámara de Diputados), esperamos que ese acompañamiento se vaya dando en la Cámara de Senadores (y) a la brevedad posible se puedan aprobar para beneficio de la población”, insistió. Los proyectos de ley de financiamiento externo “no benefician directamente al Gobierno nacional, sino a la población en su conjunto”, a través de nuevas carreteras, electrificación y salud, explicó. En una maratónica sesión, que se realizó entre el 22 de febrero y 1 de marzo, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó seis proyectos de ley por $us 786.342.932,37. Se trata del proyecto de ley por $us 176.000.000 para la construcción de la doble vía Caracollo – Colomi, tramo 2B Confital – Bombeo; del proyecto por 15.000.000.000 de yenes japoneses ($us 100.046.850) destinados al programa de “apoyo de emergencia para respuesta a Covid-19” y de $us 56.050.000 para el camino pavimentado Faja Norte (Yapacaní). Además de dos créditos para electrificación por $us 200.000.000 y $us 125.000.000; y el préstamo de $us 67.246.082,37 para el mejoramiento y ampliación a ocho carriles de la carretera La Paz – Oruro, tramo Senkata – Apacheta; y otro por más de $us 62.000.000 para la expansión de la red de Mi Teleférico en La Paz. Previo al tratamiento en el pleno del Senado, estos proyectos de ley tienen que ser analizados en la Comisión de Planificación que está integrado por los senadores Isidoro Quispe (MAS-presidente), Virginia Velasco (MAS) y Nely Gallo (Comunidad Ciudadana). Cusicanqui comentó que vio en los medios de comunicación que integrantes de la Comisión de Planificación del Senado anticiparon que viabilizarán los créditos. Pero más allá de la noticia, consideró, que “los asambleístas, en caso de aprobar o rechazar esos proyectos de ley, tendrán que responder y dar explicaciones al pueblo boliviano, porque esos proyectos de ley van en beneficio de la gente, van a generar mejores condiciones de infraestructura”.