La generación Z abandona los empleos tradicionales





04/03/2024 - 19:53:26

Infobae.- Ser generación Z es complicado. Lo es aún más buscar trabajo cuando los espectros de la Inteligencia Artificial y los despidos acechan, ninguno de los cuales está bajo su control. Por eso, los jóvenes están dejando de lado los trabajos típicos de 9:00 a 17:00 horas en favor de roles freelance, el autoempleo y los trabajos por horas. De hecho, esta joven camada de trabajadores piensa que el empleo tradicional significa perder el control de sus carreras, según una encuesta realizada en Alemania, Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos, publicada el miércoles por Fiverr, una plataforma global de trabajos freelance. “Los miembros más jóvenes de la fuerza laboral de hoy, los de la generación Z, no han enfrentado nada más que obstáculos: una pandemia global y un desarrollo tecnológico sin precedentes”, dijo Gali Arnon, directora de negocios de Fiverr, sobre los resultados de la encuesta. La COVID-19 dejó a los miembros de esta generación confinados en sus hogares (y los convirtió en introvertidos), mientras que la inflación galopante y las tasas de interés los llevaron directamente a una crisis del costo de vida. El mercado laboral, mientras tanto, ha permanecido ajustado en muchos países. Resulta que esos costos crecientes son una razón clave por la que el 69% de la generación Z en el Reino Unido ahora están apostando por sí mismos para crear oportunidades de carrera. Están considerando o ya emprendiendo trabajos freelance y autoempleo en 2024. En general, en los cuatro países cubiertos en la encuesta, un abrumador 70% de los encuestados de la Generación Z dijo que está trabajando como freelancer o planea hacerlo pronto. Por separado, alrededor de un tercio de los jóvenes británicos encuestados citaron la crisis del costo de vida como la razón para elegir el camino profesional que eligen. El número de trabajadores autónomos y freelance ha ido en aumento constante en el Reino Unido, contribuyendo con aproximadamente USD 352 mil millones a su economía en 2022, según el grupo sin fines de lucro IPSE. Sin embargo, el trabajo tradicionalmente ha venido con algunos inconvenientes, a saber, no tener el ingreso estable y confiable que brinda un trabajo corporativo. Pero el personal no se desanima, ya que ha habido una tendencia creciente hacia la adopción de esta forma de trabajo autodirigida en tiempos recientes. Repensar los trabajos: IA, despidos, trabajo remoto y títulos universitarios El estudio, realizado en colaboración con el grupo de investigación de mercado Censuswide con 10.000 participantes de entre 16 y 26 años, apunta a otras preocupaciones compartidas por la Generación Z. Aproximadamente un tercio de los encuestados dijo que su principal razón para alejarse del empleo convencional es para tener “menos posibilidades de ser despedido o reemplazado por la IA”. Arnon argumentó que con estos factores sumados a la mezcla de preocupaciones que la Generación Z enfrenta en el trabajo, se sienten más inclinados a perseguir una carrera en sus propios términos. “El trabajar como freelance y el autoempleo no solo ofrecen un camino estable para ser su propio jefe o para tener su propio negocio, sino que también permite a la Generación Z tener total autonomía sobre sus propias vidas”, dijo. A nivel mundial, aproximadamente el 44% de los de esta generación priorizan la comodidad financiera a través de su trabajo, y parecen creer que el trabajo freelance y el autoempleo ofrecerán el camino para lograr eso. Pero los tipos de trabajos no son lo único sobre lo que los de la Generación Z, que están ingresando al mercado laboral o tienen unos pocos años de trabajo, están indecisos. Están divididos sobre si los títulos universitarios valen la pena, también. Solo el 35% de los encuestados en el Reino Unido cree que se necesita un título para tener éxito, mientras que otros valoran más la experiencia laboral sobre otras formas de cualificaciones. Los resultados del Reino Unido coinciden aproximadamente con lo que se ve en Francia, los Estadios Unidos y Alemania, que fueron incluidos en la encuesta de Fiverr. Por ejemplo, los jóvenes franceses también están observando el autoempleo, no necesariamente por razones de costo de vida, sino porque quieren ser su propio jefe (tengan en cuenta que este es un país con una rica historia en lo que respecta a los derechos de los trabajadores). La libertad financiera del trabajo freelance es un factor importante, también. Los encuestados franceses, al igual que sus homólogos británicos, planean trabajar de manera freelance en algún momento de este año. Mientras tanto, en los Estados Unidos, casi el 25% de la Generación Z encuestados apuestan a que el freelancer es más estable que un trabajo de tiempo completo. Mientras tanto, en Alemania, los empleados no se preocupan por esforzarse demasiado por un trabajo, revelan los datos de Fiverr. Menos Gen Zers alemanes dicen que irían más allá en el trabajo en comparación con los del Reino Unido, Estados Unidos y Francia.



Los de la Generación Z quieren tomar las decisiones Los miembros y sus preferencias sobre el trabajo es todo de lo que cualquiera puede hablar, aunque puedan ser la proporción más pequeña de una generación en el trabajo actualmente. Estudios anteriores han señalado a la Generación Z como más favorable al autoempleo a medida que se enfrentan a las realidades de una economía cada vez más cara. También están lidiando con desafíos de salud mental y productividad, ya que no se sienten comprendidos en el lugar de trabajo entre las generaciones mayores. ¿Están pidiendo demasiado los de la Generación Z? Tendremos que esperar y ver. Pero a medida que se encuentran en la encrucijada de grandes tendencias, desde la IA hasta la flexibilidad en el lugar de trabajo y los trabajos por horas, sus formas probablemente darán forma al futuro del trabajo.