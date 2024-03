The Walking Dead: The Ones Who Live rompe récords de audiencia y es el mejor spin-off de la saga







04/03/2024



Infobae.- El estreno de The Walking Dead: The Ones Who Live ha supuesto un hito para AMC, registrando el mejor debut de una serie en la cadena desde hace casi seis años. Con el regreso de los personajes icónicos de Rick y Michonne, interpretados por Andrew Lincoln y Danai Gurira, la serie atrajo a 3 millones de espectadores en sus primeros tres días, incluidas las repeticiones y transmisiones simultáneas. Este logro, que no se registraba desde la premier de The Terror en 2018, marca un notable éxito para la franquicia, que desde su final ha dejado en claro que todavía tiene muchas más historias por contar, ya sea por televisión o streaming.

La recepción de la serie en AMC+ también ha sido excepcional, aun cuando la cadena no ha compartido datos específicos sobre su plataforma. Según declaraciones de la empresa, el estreno de la nueva historia derivada se ha convertido en el episodio más visto en la historia del servicio de video. Esto, debido a que ya ha sobrepasado la visualización de cualquier otro estreno de temporada en la plataforma en solo dos días. Además, el día de la premier se convirtió en el día con más registros de suscripción directa al consumidor desde el lanzamiento de la plataforma, lo que nuevamente subraya el aún vigente y creciente interés del público por los relatos expansivos de la ficción original.

Un romance extraviado en el apocalipsis zombie

El argumento de The Walking Dead: The Ones Who Live se centra en la historia de amor entre Rick y Michonne, quienes deben enfrentarse a un mundo devastado por una guerra contra los muertos y, finalmente, una pelea contra los vivos. La trama, que se maneja en el tono de drama, acción y romance, explora los desafíos que enfrentan los protagonistas para reencontrarse y readaptarse a una situación nunca antes enfrentada. Este retorno a las pantallas de dos de los personajes más queridos de la franquicia ya venía generando una notable expectación y entusiasmo entre los seguidores, tanto antiguos como nuevos, pero no se esperaba semejante éxito tan solo con su primer episodio.

La serie cuenta con la producción ejecutiva de Scott M. Gimple, Andrew Lincoln y Danai Gurira, junto a Denise Huth, Brian Bockrath y Greg Nicotero. Según Gimple, el éxito del estreno es el resultado de una combinación de esfuerzos de lo que sucede tanto delante como detrás de cámaras y también del interés que aún tiene la audiencia por estas historias, pese a que para algunos podrían parecer repetitivas o innecesariamente alargadas. Asimismo, las contribuciones creativas de Lincoln y Gurira no solo se limitan a sus actuaciones, sino que esta vez también han tenido un papel significativo en la conceptualización y desarrollo de la serie, demostrando su pasión y compromiso con los personajes y el universo de The Walking Dead.

Todos los spin-off de “The Walking Dead”

A lo largo de los años, el universo de The Walking Dead se ha ido expandiendo a través de diversos spin-off. La serie principal terminó en 2022 y al día de hoy cuenta con un total de seis ficciones derivadas en las que se pueden ver tanto a nuevos como antiguos personajes de la franquicia.

Fear The Walking Dead (2015-actualidad): primer spin-off situado en Los Ángeles, explorando los primeros días del brote zombi.

The Walking Dead: World Beyond (2020-2021): ambientada en Nebraska, diez años después del inicio del apocalipsis, sigue a la primera generación que crece en este nuevo mundo.

Tales of the Walking Dead (2022): serie antológica que narra historias de distintos personajes del universo de “The Walking Dead”.

The Walking Dead: Dead City (2023): protagonizado por Negan y Maggie, quienes exploran una Manhattan aislada y peligrosa, lejos de la civilización y llena de enemigos vivos y muertos.

The Walking Dead: Daryl Dixon (2023): centrado en Daryl, quien termina en un largo viaje hacia Francia, donde se enfrentará con nuevos desafíos.

The Walking Dead: The Ones Who Live (2024): enfoca su trama en la historia de amor entre Rick y Michonne, quienes intentan reencontrarse tras varios años separados.