Este no es un quiebre, es una depuración: Bancada de CC irá por los curules de quienes considera tránsfugas





04/03/2024 - 17:16:20

Erbol.- La bancada de Comunidad Ciudadana (CC), leal a la línea de Carlos Mesa, anunció que seguirá los trámites para quitar los curules de diputados, a quienes acusa de haberse “vendido” al MAS para aprobar proyectos de ley del oficialismo. El pronunciamiento surge después de que en la sesión de la semana pasada algunos diputados de CC decidieron apoyar los créditos internacionales impulsados por el “arcismo”, a pesar de que la línea de la alianza era rechazarlos. Los disidentes hablaron de u m quiebre en CC, pero el jefe de bancada, Enrique Urquidi, negó que se haya quebrado la alianza, sino aseveró que está en un proceso de depuración necesario. “Nos quedaremos los que tengamos que quedarnos, eso no nos atemoriza. Este grupo minoritario ha tomado una decisión muy bien tendrán que asumir por supuesto las consecuencias de sus decisiones y tendrán que dar las explicaciones al país y a la gente que confió en ellos. Por lo tanto, este no es un quiebre, esta es una depuración que estamos haciendo en la bancada”, afirmó Urquidi. Estimó que son entre17 y 18 los parlamentarios en esa situación, entre titulares y suplentes, de quienes se realizará los trámites para recuperar los curules. Ante los anuncios de que los disidentes armarían una bancada denominada “dignidad”, Urquidi respondió que esos asambleístas debieron haber tenido dignidad antes de “vender sus conciencias” y ser funcionales al MAS.