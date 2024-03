Médicos realizaron con éxito el primer trasplante simultáneo de pulmón e hígado en un niño





04/03/2024 - 16:09:51

El Hospital de la Universidad de Kioto anunció haber realizado con éxito la primera operación de trasplante simultáneo en el mundo de pulmón e hígado realizada en un niño de 10 años con la donación de órganos de tres miembros de su familia. El niño, que sufre de una enfermedad genética llamada «queratodermia congénita», fue sometido a una operación en noviembre del año pasado, y según el anuncio, se ha estado recuperando sin problemas y ha sido dado de alta el 1 de marzo. La queratodermia congénita es una enfermedad rara que provoca anomalías en la piel, los órganos y otros. No tiene cura y se estima que hay alrededor de 200 pacientes graves ahora mismo en Japón. Según el anuncio, el niño, que reside en el área de Kanto, recibió órganos de los padres, de unos cuarenta años, y de su abuelo de alrededor de sesenta años. En la operación realizada el 15 de noviembre del año pasado, se trasplantó parte del pulmón derecho del padre, parte del pulmón izquierdo de la madre y parte del hígado del abuelo, en una operación que duró más de 18 horas. Según la Sociedad Japonesa de Trasplantes y la Red Japonesa de Trasplantes de Órganos, aunque hay ejemplos de trasplantes simultáneos de pulmón e hígado de donantes con muerte cerebral en el extranjero, esto no ha sido incluido en los criterios actuales Japón y no se había llevado a cabo hasta ahora de seres vivos y sanos. Los padres del niño, a través del hospital, comentaron: «Inicialmente, nos sentimos desesperados porque parecía que no había nada más que hacer, pero el trasplante fue nuestra única esperanza. Nos alegraría que este trasplante pudiera ser una luz de esperanza para los pacientes y familiares que han llegado al límite de la resignación». (RI/AG/IP/)