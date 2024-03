Un ataque con arma nuclear: Esto es lo que podría provocar una sola detonación





04/03/2024 - 15:55:42

The New York Times, a través de su sección “At the Brink”, nos sacude de nuestro letargo con un relato ficticio escalofriante. Basado en investigaciones exhaustivas, cientos de horas de entrevistas con expertos y testimonios de sobrevivientes, nos sumerge en la cruda realidad de un ataque nuclear. Cómo viviríamos una detonación nuclear: relato escalofriante En un abrir y cerrar de ojos, el mundo cambió para siempre. Un camión verde oliva se detuvo en una carretera remota, rodeado de campos que se extendían a ambos lados. De repente, el remolque del camión comenzó a inclinarse hacia arriba, revelando un misil de corto alcance con una ojiva nuclear encajada perfectamente en su cono. Los motores cohete debajo del misil cobraron vida, rugiendo con furia. Una columna de fuego y gas impulsó el misil hacia el cielo. En cuestión de minutos, alcanzó una velocidad vertiginosa de 8 mil kilómetros por hora. Y entonces, la ojiva explotó, narra The New York Times. Lo que vino después fue una pesadilla apocalíptica. En un milisegundo, el núcleo de plutonio del arma y su contenido circundante se convirtieron en gas ionizado y ondas electromagnéticas. La explosión liberó un destello cegador que envolvió el cielo por kilómetros, cegando brevemente a todos los que estaban a su alcance. Luego llegó el estruendo ensordecedor de 9000 toneladas de TNT que sacudió la ciudad. Casi instantáneamente, una bola de fuego masiva se alzó, con temperaturas en su interior que alcanzaron millones de grados. En el suelo, la bola de fuego era más caliente que la superficie del sol. Todo lo inflamable se incendió: madera, plástico, gas. El metal se fundió y el hormigón se chamuscó. Pájaros y animales pequeños estallaron en llamas. Las tuberías de gas y electricidad rotas alimentaron los incendios en crecimiento. El infierno se extendió por kilómetros más allá de la explosión inicial, consumiendo suficiente oxígeno para asfixiar a cualquiera que se refugiara en vehículos o casas. Luego llegó la onda expansiva, una fuerza retumbante que atravesó la ciudad en todas direcciones, continua la narración del audio ficticio del NYT. Edificios, árboles y seres vivos fueron despedazados y lanzados unos contra otros. Cerca del epicentro de la explosión, los edificios se tambalearon, se hundieron y se desmoronaron. Vidrios y escombros hirvientes salieron disparados como metralla contra todo lo que encontraron a su paso. Las hojas secas crujieron como palomitas de maíz y desaparecieron en el calor abrasador. A una milla del epicentro, ladrillos y vigas cayeron en montones, aplastando a las personas debajo. Los árboles se desarraigaron y cayeron al suelo. Coches y camiones parecían haber sido pisoteados por gigantes.

Todo fue succionado en el tallo hirviente de una nube en forma de hongo que se elevó kilómetros sobre la ciudad. Esa nube parecía un ser vivo, cambiando de color de blanco a amarillo, a rojo y a negro. Se extendió kilómetros en el cielo hasta que eclipsó el sol. Luego, la oscuridad cayó. Un silencio resonante se apoderó de todo. Respirar se volvió difícil, el aire estaba cargado de humo y escombros. Lo que aún vivía escupía bocanadas de polvo y fragmentos de cristal, sólo para aspirar más. Los gritos comenzaron, pidiendo ayuda, pidiendo la muerte. Pero no había ayuda en camino. Los trabajadores médicos en el área inmediata estaban muertos o heridos. El saldo de esta única ojiva: miles de muertos y exponencialmente más heridos. Y esto fue solo un misil. Pasarían días antes de que los trabajadores de rescate externos pudieran aventurarse con seguridad en las áreas afectadas. Los escombros y la destrucción hicieron intransitables las carreteras, los túneles y los sistemas ferroviarios. Las torres celulares y los postes de electricidad fueron derribados y desconectados. Hubo apagones generalizados. Las subestaciones eléctricas fueron dañadas o destruidas, narra The New York Times. La enfermedad por radiación se manifestó, comenzando con náuseas, vómitos y diarrea días o semanas después de la exposición. Personas que parecían estar bien de repente perdieron mechones de cabello, se volvieron anémicas y débiles. Comenzaron a sangrar internamente. Sus sistemas inmunológicos empezaron a fallar, dejándolos indefensos contra las enfermedades infecciosas que comenzaron a propagarse: disentería, tifoidea y cólera.

Los escombros levantados por la explosión, junto con el hollín y las cenizas de los voraces incendios, comenzaron a asentarse de nuevo en la Tierra. Gotas de agua negras y espesas con material radiactivo cayeron del cielo. Lluvias negras se precipitaron a kilómetros de distancia de la detonación, manchando casi todo lo que tocaban. Los efectos fueron generalizados y duraderos. Según el articulo del diario, el daño al ecosistema persistirá durante años si la radiación pasa a través de la cadena alimentaria. Según destaca el NYT, estamos presenciando el amanecer de una nueva era nuclear y, con ella, una floreciente carrera armamentista. Un estudio de 2022 encontró que incluso una guerra nuclear “limitada” podría causar impactos climáticos globales catastróficos. Algunos modelos estiman que 27 millones de personas podrían morir, y hasta 255 millones de personas podrían morir de hambre en dos años. Sin embargo, la mayor parte del mundo apenas ha registrado la amenaza actual. Tal vez se deba a que una generación entera llegó a la mayoría de edad después de la Guerra Fría. Kathleen Kingsbury, quien supervisa la sección de opinión del New York Times, advierte que la posibilidad de un ataque nuclear ahora es más probable que en cualquier momento desde la Guerra Fría. Según su esfuerzo de reportaje de un año, se cree que las nueve naciones nucleares están modernizando sus arsenales. Las armas nucleares tácticas de hoy representan una amenaza impredecible. Y Vladimir Putin recientemente amenazó a Estados Unidos y Europa con represalias nucleares si se involucran más en la guerra de Ucrania.

¿Estamos preparados para enfrentar esta amenaza? ¿O seguiremos ignorando el peligro hasta que sea demasiado tarde? El New York Times nos urge a abrir los ojos y confrontar esta oscura posibilidad. Porque la guerra nuclear no es inimaginable. Simplemente no la imaginamos lo suficiente. Y como parte de su proyecto “At the Brink”, han decidido contar la historia de lo que está en juego ilustrando una forma en que la detonación nuclear podría desarrollarse hoy en día. Un escenario que podría haberse sentido relegado a la era de la Guerra Fría ahora se siente cada vez menos remoto.

Infobae