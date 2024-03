Imputado por los negociados con los seguros, Alberto Fernández dejó Argentina para irse a México





04/03/2024 - 13:56:37

Clarín.- Tras ser imputado por Justicia argentina por el escándalo de los negociados con seguros para organismos oficiales, el ex presidente Alberto Fernández viajó este domingo a México para brindar charlas en instituciones educativas, todas estas a partir de su vínculo con el presidente local Andrés Manuel López Obrador. El viaje de Fernández se da luego de el Gobierno nacional denunciara -este lunes- por fraude, malversación y abuso de autoridad a funcionarios de Alberto Fernández. El viaje del ex Presidente peronista estaba planificado desde antes de que Clarín develara esta trama en la ANSeS . El mismo incluía una parada en Princeton, la que habría sido desestimada: así, en menos de una semana, Fernández volverá a la Argentina para partir (al día siguiente) a España para pasar la Semana Santa junto a su pareja Fabiola Yáñez y su hijo Francisco. La causa por los negociados en Seguros quedó a cargo del juez Julián Ercolini y del fiscal Ramiro González que fue quien imputó a Fernández y le pidió una serie de medidas de prueba que incluyen datos y documentos a la Anses y otros organismos del Estado. Cómo es la causa que develó Clarín La maniobra bajo sospecha se inició en 2021 cuando el ex presidente firmó un decreto que obligaba a los organismo del Estado a contratar de manera obligatoria a Nación Seguros, una empresa que depende del Banco Nación. En el medio aparecieron una serie de brokers, contratados por Nación Seguros, que oficiaban de intermediarios y cobraban una comisión del 17% por la gestión, muy por encima de los porcentajes del mercado. Las ganancias por comisiones se habrían estimado en los 300 millones de pesos mensuales y $ 20.000 millones anuales. Uno de los brokers era Héctor Martínez Sosa, esposo de la secretaria privada de Fernández, María Cantero. El ex presidente intentó desligarse de Martínez Sosa, dijo que nunca habló del tema seguros con él y deslizó que su secretaria se podría haber extralimitado. Utilizó la misma estrategia que con la fiesta en Olivos durante la pandemia cuando culpó a su pareja Fabiola Yáñez. Lo cierto es que Martínez Sosa tuvo encuentros privados con el ex presidente. Según los registros oficiales de ingresos a la Quinta de Olivos, ingresó por primera vez a la residencia a 20 días de la asunción de Fernández. E incluso lo hizo en mayo de 2020, en plena pandemia y cuando estaban prohibidas las reuniones. Martínez Sosa no era personal esencial para estar allí.