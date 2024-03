Ceremonia de divorcio amigable: Anuncio, destrucción de anillos y buena comida





04/03/2024 - 12:27:59

Si se celebran las bodas, ¿por qué no celebrar los divorcios? Un planificador de ceremonias de divorcio las ha organizado para más de 750 parejas -muchas de ellas personas en la cincuentena- desde 2009, revela el sitio News On Japan. El 29 de febrero se conoce como el día del divorcio “amigable” en el país asiático, ocasión que algunos aprovechan para anunciar su separación en una ceremonia con parientes y amigos. Si en una boda hay un novio y una novia, en una ceremonia de divorcio, conducido por un “separador”, hay un exnovio y una exnovia. ¿Por qué algunas parejas deciden celebrar una ceremonia de divorcio? En primer lugar, por lo obvio: anunciar la separación a sus familiares y amistades. El evento simboliza un nuevo comienzo en la vida de ambos. Como el divorcio es amigable, con la ceremonia se busca también seguir manteniendo buenas relaciones con los amigos de la expareja. Otra razón: para evitar confusiones sobre el motivo de la separación. Durante la ceremonia, el “separador” explica por qué la pareja ha decidido divorciarse. Los protagonistas también hablan. Así se acaban las especulaciones. Como “tarea conjunta final”, los dos tienen que destruir sus anillos de boda. La ceremonia concluye con una comida (como en un matrimonio). ¿Cuánto cuesta el evento? Entre 50.000 y 200.000 yenes (333 / 1.332 dólares). Los asistentes suelen dar entre 5.000 y 10.000 yenes (33 / 66 dólares) como presente. No han faltado los incidentes curiosos. Por ejemplo, un exnovio presentó a una nueva novia durante la ceremonia, o una pareja no pudo romper sus anillos de boda por más que lo intentó. Lo más extraño, sin embargo, es que 15 de las más de 750 parejas que han participado en el evento desde 2009 decidieron no solicitar el divorcio después de la ceremonia. Quizá alguna chispa se encendió durante el evento, algo que creían definitivamente apagado y que los hizo recapacitar y decidir darse una segunda oportunidad. (International Press)