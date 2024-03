BCB reafirma que precio del dólar descendió en el mercado paralelo, pero aún se siente la carencia





04/03/2024 - 12:15:35

Gracias al paquete de medidas acordadas entre el Gobierno nacional y el empresariado privado, entre ellas el bono “BCB en Dólares”, la venta de la divisa extranjera descendió en el mercado paralelo, reafirmó este lunes el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas. “Desde que se firmó el acuerdo y la semana pasada, lo que se advierte en todos los mecanismos de seguimiento que al menos el Banco Central de Bolivia realiza, es que el tipo de cambio ha ido bajando de manera importante y estamos volviendo nuevamente a una estabilidad a la cual ha estado nuestro país acostumbrado en todos estos últimos años”, dijo en conferencia de prensa desde la Casa de la Libertad en Sucre. Destacó que el conjunto de medidas acordadas por el Gobierno nacional y el empresariado boliviano tuvo un impacto positivo ante la escasez de dólares que generó “una exacerbación de expectativas”. A pesar de los anuncios de estabilidad, se puede comprobar que la provisión de dólares aún no es normal, lo que hace que el mercado paralelo pueda jugar con el precio ante la oferta y la demanda. Hay carencia de dólares, dicen los librecambistas, que son los que saben del movimiento de la divisa y que requieren cada día para sus transacciones. En los primeros cuatro días de haber lanzado el bono BCB en Dólares, el ente emisor colocó $us 1.669.000, de los cuales La Paz tiene el mayor porcentaje (61%), seguido por Cochabamba (29%), Santa Cruz (12%), Chuquisaca (3%), Oruro (2%), Potosí (1%) y Tarija (0,4%), excepto Beni y Pando. “La composición que hemos tenido en estos cuatro días de haber hecho la emisión nos muestra que gran parte se ha ido realizando la colocación de títulos en el eje central del país (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz)”, relievó Rojas. Asimismo, destacó también que, por plazo, la mayor preferencia se inclina por un año (48%), seguido de seis meses (28%), de tres meses (18%), de dos años (4%) y finalmente de tres años (1%). “El bono puede ser adquirido por personas naturales y jurídicas desde $us 1.000 hasta $us 50.000 dentro del territorio nacional, y sin límite de compra en el caso de personas naturales y jurídicas con capital en el exterior”, recordó. El bono tendrá vigencia hasta el 30 de agosto próximo. Para mayor información, los interesados pueden llamar a la línea gratuita: 800-10-2004 o ingresar a la página web del BCB, https://www.bcb.gob.bo.