Bancos privados gestionan corresponsalía para hacer transacciones en yuanes





04/03/2024 - 08:57:38

La Razón.- Luego del acuerdo que firmaron el Banco Unión con el Banco de Industria y Comercio de China (ICBC) para realizar transacciones en bolivianos y yuanes, otras entidades financieras privadas gestionan el acceso a este servicio para facilitar el comercio de varios de sus clientes. El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, destacó la consolidación de una corresponsalía de un banco chino en Bolivia, tomando en cuenta que las exportaciones bolivianas a China crecen año tras año. “Nosotros tenemos entendido que (el Banco Unión) está en un proceso de socialización (del acuerdo) con los que hacen este tipo de operaciones con yuanes. Como BCB, tenemos información que también otros bancos privados están en proceso de lograr la apertura con bancos chinos; para poder coadyuvar y facilitar el comercio de sus clientes”, dijo Rojas a los medios de comunicación. Aseguró que el uso de yuanes en varias de las transacciones comerciales ayudará a “descomprimir” la utilización de los dólares en el mercado cambiario; y reducirá la demanda de la divisa estadounidense. “Va a facilitar de alguna manera el intercambio comercial. Nosotros vemos que esto va a descomprimir el uso de dólares en la relación comercial entre Bolivia y China. Vemos algo que es importante; deja de presionar al tipo cambiario y esto debería verse como un elemento que tiene un efecto positivo en el mercado cambiario”, remarcó la autoridad. El interés de bancos privados de concretar una corresponsalía con bancos chinos obedece al interés de sus clientes, que, como pequeños, medianos y grandes empresarios, realizan transacciones con el gigante asiático.



Yuanes China se ha convertido en los últimos años en uno de los mayores socios comerciales de Bolivia; y las exportaciones a ese país crecen año tras año. El 1 de marzo, La Razón informó que entre el 2020 y el 2023 las exportaciones nacionales a China más que triplicaron, de $us 357 millones a $us 1.170 millones, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). El 23 de febrero, el Banco Unión SA firmó un acuerdo de corresponsalía con el Banco de Industria y Comercio de China, el banco más grande del mundo, que permitirá, de manera directa, realizar transacciones entre las monedas de ambos países, bolivianos y yuanes renminbi. El presidente del directorio del Banco Unión, Marcelo Vega, explicó que en el banco estatal ya se realizaban algunas operaciones en yuanes; pero con la firma se las realizará de manera directa desde Bolivia hasta China, sin bancos intermediarios y sin monedas intermediarias. Las operaciones directas influirán en un menor pago de comisiones, ya que la operativa directa entre el ICBC y el Banco Unión no requiere de terceros o bancos intermediarios. También representará un menor costo cambiario al permitir la conversión entre monedas de origen de los países; es decir, que en Bolivia los usuarios financieros pagan en bolivianos; en China los beneficiaros reciben el pago en yuanes sin que medien otras monedas.