Argentina solicitó a Bolivia ampliar por unos meses la compra de gas o extender contrato





04/03/2024 - 08:46:28

El Gobierno de Bolivia reveló este domingo que su similar de Argentina expresó su interés de ampliar por unos meses la compra de gas natural que debía concluir a mediados de este año. “El interés de Argentina ha sido ampliar un poco más allá, algunos meses inclusive, extender el contrato o extender las condiciones de aprovisionamiento de gas natural por parte de nuestro país hacia este hermano país”, aseguró el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, en entrevista con Bolivia Tv. Precisó que la finalización del contrato de compra-venta de gas estaba “prevista para junio de este año”; sin embargo, “el Gobierno argentino ha manifestado el interés de seguir adquiriendo gas desde Bolivia pese a que ellos tienen una producción que ha ido incrementando en la zona de Vaca Muerta”. Hace unos días, el secretario de Energía de Argentina, Fernando Solanet, dijo que “la importación de gas de Bolivia disminuirá a cero a partir de octubre, en principio, para nunca más volver”. Junto con Brasil, Argentina es el principal mercado del gas natural boliviano. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2023 el país exportó gas natural por un valor de $us 2.046,9 millones, un 31,2% menos que en 2022, cuando se llegó a $us 2.973,4 millones. La demanda de gas de Argentina fluctuó entre 290 y 120 millones de metros cúbicos, en julio y noviembre de 2023, respectivamente, según datos del INE: Molina afirmó que YPFB y su Ministerio están “con toda la voluntad de llevar adelante esto (la ampliación del contrato), pero evidentemente no nos olvidemos que Argentina ha tenido muchas dificultades, ya hace más de dos años y medio, en los pagos respectivos a nuestro país, en términos de cancelación por compra de gas, eso también nos ha generado a nosotros unas dificultades internas”. “Esperamos que se pongan al día los pagos respectivos, no solamente se puedan ampliar (la venta de gas, sino) también las condiciones de entrega de gas y ver otras posibilidades”, indicó. A mediados de febrero, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, infirmó que el Gobierno de Argentina se comprometió pagar hasta abril la deuda que tiene con Bolivia por la venta de gas natural, y que se acumuló desde 2023 por temas electorales internos. “Argentina nos debía 201 millones de dólares, y ha ido regularizando desde enero, yo hablé con el ministro de Economía, Luis Caputo, para que podamos ponernos al día, y lo va a regularizar hasta abril los pagos retrasados”, explicó en esa ocasión. Este pago se hará a “un ritmo de 57 millones de dólares de lo retrasado, o de lo que se debía, y de lo que va entregando gas normalmente YPFB a Enarsa son 37 (millones de dólares) adicionales, o sea, que sumando tenemos un monto que supera los 100 millones de dólares mensuales”, precisó. Ese rezago de los pagos de Argentina, junto con los bloqueos de caminos y el estancamiento en la aprobación de créditos en la Asamblea Legislativa, por más de $us 825 millones, fueron las principales razones para no tener una entrega normal de dólares en el mercado nacional.