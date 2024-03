Lucero dedica nostálgico mensaje a ex novio chileno que murió en accidente aéreo





03/03/2024 - 13:53:14

A principios de los 90, Lucero inició una relación sentimental con el presentador chileno Felipe Camiroaga, a quien conoció cuando trabajaron juntos como jurado en el Festival de Viña del Mar de 1992. "Una noche fuimos a Ritoque. En esa salida nos dimos un par de besos, sino para qué hubiéramos ido", comentó ella alguna vez. Sin embargo, su noviazgo no prosperó, al poco tiempo terminaron, quedaron como amigos y para 2011, el conductor falleció en un accidente aéreo. “Felipe vivirá por siempre en mi corazón y en el de miles y miles de personas que jamás lo dejaremos morir porque lo AMAMOS", escribió la intérprete de Piel de ángel a través de su cuenta de Twitter en aquel entonces. Esta semana, un seguidor de Lucero en la hoy plataforma X, le recordó a Camiroaga tras compartirle un video de él en el que platicaba cómo fue su despedida. “Cuando estuvo en Chile, yo tenía una moto, me creía Top Gun, la pasé a buscar al hotel y me fui camino a Farellones con ella”, relataba el llamado ‘Halcón de Chicureo’ en una entrevista que concedió a un programa de televisión. Platicaba que en una curva, durante un hermoso atardecer, se detuvieron para hablar acerca de un futuro juntos, pero concluyeron que ninguno abandonaría su país ni su carrera para apostarle al amor, no obstante, él le regaló un anillo de despedida.

“Decidimos que ninguno de los dos dejaría nada por el otro. Lloramos, nos abrazamos, nos dijimos que nos queríamos mucho. Pescamos la moto y bajamos”, añadió en su relató y ahora, Lucero lo recordó así al ver el clip. “Jamás olvidaría esos momentos. Se quedan en mi mente y en mi corazón por siempre, igual que él”, escribió con nostalgia la Novia de América. “Como que a veces pienso que aún sigue en este mundo”, apuntó. Felipe Camiroaga murió en trágico accidente aéreo Felipe Camiroaga participó en múltiples programas de Televisión Nacional de Chile. Sobresalió en buenos días a todos y en el programa Animal Nocturno. También incursionó como actor de telenovela como Rojo y miel y Jaque Mate, además de participar en dos películas nacionales, y ser creador de personajes cómicos como el Washington y Luciano Bello. Condujo el Festival Internacional de la Canción en Viña del Mar en sus ediciones de 2009 y 2010, ambas junto con la periodista Soledad Onetto. Fue apodado como el Halcón de Chicureo por ser criador de ese animal en su residencia ubicada en esa zona rural al norte de la capital chilena. Un accidente aéreo acabó con su vida y la de 20 personas más al caer en mar abierto frente al archipiélago Juan Fernández, el 2 de septiembre de 2011.