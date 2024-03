Karol G tuvo problemas en pleno concierto pero terminó siendo aclamada por sus fans





03/03/2024 - 13:45:00

Apenas salía del susto del aterrizaje de emergencia de su jet privado por problemas técnicos, cuando Karol G se ha tenido que enfrentar a un nuevo disgusto. Ocurría en el siguiente destino de su gira, Guatemala, donde una vez más, la recibieron a casa llena y con los brazos abiertos en un concierto apoteósico. Sin embargo, algo volvió a fallar con la artista en el escenario. Una situación técnica con los generadores creó problemas durante el show, lo que hizo sentir frustrada y triste a la cantante colombiana, que no pudo contener las lágrimas. A pesar del malestar por no poder ofrecer el show perfecto que está acostumbrado a dar, también mostró su lado de mujer luchona y compartió unas inspiradoras palabras entre lágrimas. "Se murieron los generadores de la energía de todo el escenario. No sé qué está pasando energéticamente, pero, sea lo que sea, no me voy a dejar", dijo secándose las lágrimas y decidida a cantarle a su público. Los miles de fans allí presentes aplaudieron sin parar y le mostraron todo su apoyo en este delicado momento. "Ustedes vinieron a ver un show, y lo vamos a hacer", prosiguió con la voz entrecortada. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al boletín de People en Español para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda+belleza. Dicho y hecho. A pesar de las vicisitudes técnicas, la artista lo dio todo y cantó su repertorio con más ganas que nunca, generando ella y su público toda ese energía que frenó a los generadores. El resultado fue un concierto espectacular donde ganó el amor y la unión.