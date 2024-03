Stranger Things: Primera imagen del regreso de Max en la temporada final





03/03/2024 - 13:05:46

Infobae.- Se aproxima el final para Stranger Things. La temporada 5 concluirá un intrigante viaje a través de misterios y criaturas espeluznantes que se extendió por siete años. A este punto de la historia, las apuestas crecen y solo queda arriesgarlo todo para evitar el desastre completo a manos de Vecna. Max (Sadie Sink) fue uno de los personajes gravemente afectados en la tanda anterior, pero todavía estará presente en los próximos episodios. Gracias a Ross Duffer, uno de los creadores de la serie, llegan los primeros vistazos de la última aventura de los protagonistas en Hawkins. Sink y su co-estrella Caleb McLaughlin aparecen retratados en el set de rodaje. Ella se encuentra recostada en una cama de hospital y un detalle importante acompaña la composición de la fotografía: un casete de Hound of Love, el álbum de Kate Bush que incluye la canción favorita de Max, el tema “Running Up That Hill” que fue crucial en el volumen 1 de la temporada 4. La última vez que se vio a Sadie Sink en la ficción, su personaje estaba en estado de coma tras ser capturada por Vecna, y esquivar por muy poco a la muerte. En diálogo con el podcast Happy Sad Confused, los hermanos Duffer reafirmaron que Max estaba viva en el universo de Stranger Things, pero sus secuelas eran graves. “Está ciega y tiene los huesos rotos, pero está viva. Ha tenido mejores días, sin duda”. La temporada 5 también asegura el reencuentro de Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Joe Keery, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Maya Hawke, David Harbour y Winona Ryder. Los fans de la serie además verán en acción a un ícono de los ochenta. Linda Hamilton, conocida como Sarah Connor de Terminator, fue convocada por los Duffer en un rol todavía secreto.

Un final emotivo Con tantos años compartidos como equipo y amigos, filmar los últimos capítulos de la serie es un evento agridulce. Aunque satisfechos con su trabajo y emocionados por lo que depara el futuro para sus carreras, la nostalgia también se hace presente. Millie Bobby Brown, la intérprete de Eleven, admitió que sí hay cierta tristeza entre sus compañeros. “Cada día que vamos al set, decimos es el segundo último día, o el último tercer día. Pero definitivamente estamos asumiéndolo todo. Es agradable estar juntos otra vez”, declaró en el programa Today Show el 1 de marzo. La actriz deja atrás a la joven poseedora de poderes telequinéticos, para explorar otras opciones en la pantalla. Ya ha protagonizado el filme de aventura Enola Holmes (que pronto tendrá una tercera parte) y el 8 de marzo estrenará Damsel, una película de fantasía y acción. No obstante, la franquicia Stranger Things planea crecer incluso después del final de la serie original. Los Duffer, cerebros detrás de la serie, han revelado su intención de prolongar la narrativa mediante un spin-off y una animación, ambas situadas en el mismo enigmático universo, aunque los detalles específicos aún no se han divulgado. Las propuestas forman parte de un paquete de cinco proyectos derivados de un acuerdo integral con Netflix que también incluye una obra de teatro. Stranger Things: The First Shadow se estrenó en el West End londinense, y presentó una nueva historia de origen para Vecna a través de una puesta en escena de tres horas, con sobresalientes efectos inmersivos.