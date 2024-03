Hervir el agua del grifo ayuda a reducir los microplásticos





03/03/2024 - 12:16:16

DW.- Hervir el agua del grifo común no solo ayuda para eliminar bacterias y otros patógenos. Ahora, un grupo de investigadores chinos ha descubierto que hervirla por unos cinco minutos puede reducir más de un 80% las partículas de nano y microplásticos (NMP, por sus siglas en inglés) que contiene, según describen en un artículo publicado el miércoles (28.02.2024) por la revista Environmental Science & Technology Letters. Estas partículas diminutas identificadas en el agua del grifo suelen estar compuestas por polietileno, poliestireno o polipropileno en diferentes cantidades, las cuales oscilan entre los 0,0001 y 5 milímetros, según los científicos. Un experimento sencillo El trabajo de los científicos fue bastante sencillo: tomaron muestras del agua del grifo (de Guangzhou, China) y midieron sus niveles de NMP. Luego, hirvieron las muestras durante 5 minutos, las dejaron enfriar y descubrieron que los niveles de estos diminutos plásticos se habían reducido en más de un 80%. "Estimamos que la ingesta de NMP a través del consumo de agua hervida era de dos a cinco veces menor que a través del agua del grifo diariamente", afirma el autor principal Eddy Zeng, de la Universidad de Jinan de China. ¿Cómo se reducen los NMP del agua? Los investigadores, que detectaron una concentración media de 1 miligramo por litro en el agua del grifo sin hervir, explicaron que los NMP del agua se redujeron tras quedar "atrapados" en estructuras cristalinas de cal formadas por el calcio del agua. Mientras más calcio tenía el agua, más se reducía el nivel de los pequeños plásticos. Para eliminar la mayor cantidad de partículas que queden flotando, Zeng recomienda eliminarlas con un filtro sencillo, como un filtro de café. Efectos nocivos de los NMP Está demostrado lo dañino que los NMP son para el medioambiente, ya que no se degradan fácilmente y se mantienen por muchos años en la naturaleza. Los organismos y animales absorben o ingieren estos plásticos en grandes cantidades, lo que les provoca intoxicaciones y la muerte. A pesar de que se presume que el ser humano no es ajeno a los nocivos efectos de los NMP, la ciencia aún estudia qué tan perjudiciales son para la salud. Algunos estudios sugieren que los NMP podrían afectar el microbioma intestinal. El trabajo reciente podría ayudar a entregar una forma simple para reducir el consumo de NMP: "Esta sencilla, pero eficaz estrategia de hervir el agua de grifo común puede 'descontaminarla' de los NMP, y tiene el potencial de aliviar inofensivamente la exposición humana a través del consumo de agua", concluyen los expertos.