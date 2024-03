Modelos de OnlyFans amamantando muñecos inundan Instagram





03/03/2024 - 11:50:36

Muchos usuarios de Instagram han recurrido a distintas redes sociales, como Reddit, para quejarse de que la plataforma está inundada con videos que muestran lactancia materna. Sin embargo, la indignación fue provocada porque la mayoría de las mujeres lo hacen para eludir la prohibición de desnudos y promocionarse en la plataforma para adultos OnlyFans. De acuerdo con las normas comunitarias de la red social, se prohibe la publicación de pezones femeninos descubiertos, pero se permiten imágenes en los contextos de "lactancia, parto y posparto, en situaciones relacionadas con la salud (por ejemplo, posmastectomía, concientización sobre el cáncer de mama o cirugía de confirmación de sexo) o como acto de protesta". No obstante, los internautas notaron el aumento drástico de tal contenido, incluyendo menores de edad, videos fetichistas y modelos de OnlyFans, que 'amamantan' a muñecos y juguetes de plástico. Además, los usuarios hicieron hincapié en que tales publicaciones no tienen ningún material educativo o médico y tienen connotaciones sexuales, mientras que los algoritmos de la plataforma siguen recomendando los videos con la etiqueta 'lactancia' a pesar de la función de la red 'no me interesa'. "En primer lugar, ¡muchos creadores me han enviado mensajes y me han elogiado por ello!", publicó la respuesta de una modelo de OnlyFans anónima un usuario de Reddit. "Además, la gente está exagerando. No es un bebé de verdad, es simplemente un accesorio utilizado para exponer la laguna de Instagram", expresó la bloguera, agregando que en una semana de publicar tales videos las ganancias en la plataforma para adultos han subido a 60.000 dólares al mes.