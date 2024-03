Se resquebrajan las fuerzas políticas: 20 diputados de Comunidad Ciudadana forman otra bancada





03/03/2024

Un grupo de 20 diputados anunció su alejamiento definitivo de la opositora Comunidad Ciudadana (CC) y la conformación de su propia bancada; no obstante los seguidores que responden al jefe de la alianza Carlos Mesa anunciaron procesos ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para “recuperar” los curules. Se trata de las “réplicas” de la aprobación de seis proyectos de ley sobre créditos en la maratónica sesión de la Cámara de Diputados, que se realizó desde el pasado 22 de febrero y concluyó el 1 de marzo, con varios cuartos intermedios y enfrentamientos en al menos tres ocasiones. La diputada Alejandra Camargo, que ya fue expulsada de la alianza sin un proceso previo, es una de los 20 legisladores que anunció su alejamiento definitivo de CC, al igual que su colega Marcelo Pedrazas. “Somos al menos 20 (legisladores) y estamos articulándonos a partir de esta calumnia y esta violencia estructural que estamos sufriendo”, indicó en alusión a la nómina de once diputados que divulgaron los seguidores de Mesa el viernes acusándolos de “tránsfugas” por, presuntamente, haber apoyado la aprobación de los créditos. Camargo cuestionó que Mesa “no sea valiente” y dé la “cara” para acusar a los legisladores. Además, criticó que desde noviembre de 2020 no se haya realizado una reunión de evaluación de la labor legislativa de CC, ni si quiera cuando se cometió el error de que al menos 19 legisladores de CC pidan licencia, en septiembre de 2023, lo que permitió que el MAS cuente con los dos tercios para elegir al defensor del Pueblo, Pedro Callisaya. “Esto no es Comunidad (Ciudadana) es Comodidad (Ciudadana), por eso nosotros revindicamos una nueva alternativa que se llama dignidad, esta cuarta fuerza política represente la dignidad de los bolivianos que hemos accedido a la política para señalar estos errores estructurales que están en el oficialismo y la oposición”, explicó en declaraciones a la prensa. Su colega, Pedrazas confirmó a DTV que se conformará una nueva bancada en el Legislativo y que en perspectiva a las elecciones generales de 2025 le “disputará el poder al MAS”. De acuerdo con el diputado chuquisaqueño, Comunidad Ciudadana “es un masismo ligth” y Mesa “ha demostrado que tiene una afinidad y una inclinación, y que puede convivir con el MAS”. Sin embargo, para el jefe de la bancada de CC en Diputados, Enrique Urquidi, es este grupo de 20 diputados los que optaron por la “línea oficialista”. “Lo único que hemos hecho nosotros es tomar una decisión ya que ellos, durante muchísimo tiempo, demostraron con hechos que no se sentían cómodos en Comunidad Ciudadana y que sus intereses personales y políticos obedecían a otras lógicas, por lo tanto, lo que nosotros hicimos fue una depuración”, justificó. Dijo que estos legisladores “ya no son parte de la bancada” y que una gran mayoría tiene procesos internos en la Comisión de Solución Controversias y cuando se conozca su veredicto los antecedentes serán remitidos a Tribunal Supremo Electoral (TSE). La diputada Luciana Campero precisó, por su cuenta en X, que se buscará recuperar esos 20 curules a través del TSE. “Esta prueba y declaración de la diputada (Alejandra Camargo) tan contundente, permite a la oposición recuperar esos curules ante el Tribunal Electoral”, aseguró al calificar de “patético y chistoso” que ese grupo de diputados se considere la “verdadera oposición”. La división del MAS, CC y Creemos tiene larga data, y la consecuencia más directa fue el desacuerdo que derivó en la postergación de las elecciones judiciales de 2023 a 2024 y, lo que es grave, la prórroga de mandato de magistrados y consejeros electos en 2017 por parte del Tribunal Constitucional. Las fuerzas políticas al interior de la Asamblea Legislativa Plutinacional vienen sufriendo divisiones internas con facciones que se liberaron del MAS entre arcistas y evistas. Lo mismo en Creemos entre camachistas y disidentes y ahora Comunidad Ciudadana completa el cuadro de división con la salida de 20 legisladores de dicha fuerza política.