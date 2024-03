YPFB Logística despachó 4.963 millones de m3 de combustibles en 2023





02/03/2024 - 12:54:58

En 2023, YPFB Logística despachó un volumen superior a 4.963 millones de metros cúbicos (m3) de combustibles líquidos con la finalidad de garantizar el abastecimiento en el país, afirmó el gerente general de la empresa subsidiaria, Félix Cruz. “Durante la gestión 2023 se ha despachado este volumen entre gasolina, diésel oil, etanol y otros productos derivados del petróleo que fueron destinados a garantizar el abastecimiento en distintas poblaciones a nivel nacional”, manifestó. En la pasada gestión, YPFB Logística invirtió $us 3,69 millones en proyectos de continuidad operativa, adecuación de plantas y biocombustibles. “Buscamos llegar hasta Trinidad con el proyecto de biocombustibles, realizamos actividades de mantenimiento y adquisición de equipos. La adecuación de plantas contribuye a las facilidades operativas, pues optimizan las actividades del almacenaje”, añadió Cruz. Entre los principales proyectos ejecutados destacan el sistema de recepción, almacenaje y despacho de etanol Trinidad y mezcla en línea plantas; el montaje nueva matriz principal del sistema contraincendios – San José de Ch. & Oruro, entre otros. Agregó que la utilidad neta alcanzada por YPFB Logística fue de $us 5,26 millones, monto que supera a las registradas en las gestiones 2021 y 2022. La utilidad neta obtenida el año anterior sobrepasó en un 31,5% al inicialmente programado para 2023. Las operaciones de la subsidiaria contribuyen al Plan de Contingencia de YPFB a fin de garantizar el normal abastecimiento de combustibles líquidos en el país. “Durante este período y la gestión anterior trabajamos 24/7 despachando volúmenes de gasolina y diésel para que no le falte a ningún sector estos productos”, dijo Cruz. La información fue socializada durante la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Final 2023, realizada en la población de San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz, evento que permitió transparentar la gestión institucional del Ministerio de Hidrocarburos y Energías y sus entidades bajo tuición. La empresa encargada de la logística de combustibles opera 16 plantas de almacenaje distribuidas en diferentes departamentos del país, las mismas que prestan el servicio de recepción, almacenamiento y despacho de productos refinados de petróleo (diésel oil, gasolina especial, gasolina premium, jet fuel, gasolina de aviación y kerosén).