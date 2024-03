CC publica lista de vendidos y desata polémica; aludidos responden y hablan de hiprocesía y quiebre





01/03/2024 - 15:41:30

La votación por las leyes de créditos ha aflorado las diferencias en la alianza Comunidad Ciudadana (CC). La línea que responde a la jefatura de bancada publicó una lista “vendidos”, acusándoles de votar con el MAS, pero varios de los aludidos no se quedaron callaron y respondieron. La polémica surge después de que, en la Cámara de Diputados, los créditos fueron aprobados en votación secreta no sólo por los “arcistas”, sino también por otros legisladores. Comunidad Ciudadana, en su cuenta de redes sociales, publicó una lista de 11 diputados a quien calificó de “vendidos” con la leyenda “votaron por el MAS”. A eso se sumaron pronunciamientos de otras diputadas que denunciaron “maletines azules” y traiciones. En la sesión, respondió el diputado Herbert Taboada, uno de los mencionados en la lista de "vendidos”. Dijo que este 1 de marzo es la fecha del “quiebre” de Comunidad Ciudadana. Taboada acusó a la directiva de la bancada de CC de no ser reconocida legalmente y que, a la cabeza de Enrique Urquidi, esa línea apoyó a Israel Huaytari para ser presidente de Diputados. Recordó que el mismo Urquidi firmó el acuerdo donde se comprometía aprobar los créditos. Asimismo cuestionó que CC y su líder Carlos Mesa no tienen proyección para 2025. El también tildado de “vendido” Ronald Huanca denunció “hipocresía” de sus colegas de la oposición. Agregó que con esa publicación que se hizo en redes sociales se le hizo más famoso. A su turno, el también aludido Marcelo Pedrazas publicó en redes sociales su voto negativo a un crédito y denunció que le dicen traidor por una “vendetta política de Carlos Mesa y su entorno de vividores”. En la sesión, Pedrazas dijo que no es de CC, sino defiende de la ciudad de Sucre. Denunció que se mancha la dignidad de una persona que siempre ha sido opositora. “Espero también, así como tienen la posibilidad de denigrar a las personas, tengan la altura de rectificar no solo por Marcelo Pedrazas sino por todos los demás”, agregó. Mónica Torres, tildada también de “vendida”, dijo que fue de Comunidad Ciudadana y exigió que dejen de usar su foto. Afirmó que no sigue la línea de la bancada, porque hizo una “payasada de acuerdo”. Torres dijo que no sabe si existe un rodillo azul con franjas naranjas o un rodillo naranja con franjas azules. Lucía Condori señaló que fue expulsada de CC y denunció que venderse el MAS fue firmar el acuerdo con el MAS. Ratificará que seguirá trabajando como opositora, por proyectos que se requiere en provincias. Miguel Roca, por su parte, si bien no fue incluido en la lista de “vendidos” condenó que se atente contra el honor de sus colegas. “Mellan el honor de las personas sin la debida consideración y mucho menos el debido respeto. Eso no se debe hacer y ese tipo de cosas deberían estar en la comisión de ética porque el honor es tan sagrado como la vida”, afirmó.