Potosí: Alcalde Llally sale de la cárcel luego de medio año y goza de arresto domiciliario





01/03/2024 - 15:33:12

Luego de que la justicia determinó cesar su detención preventiva, el alcalde potosino Jhonny Llally salió este viernes del penal de Santo Domingo de Cantumarca, para cumplir arresto domiciliario mientras se le investiga por presuntos delitos de orden sexual. Llally fue encarcelado a inicios de septiembre, por un caso de presunto abuso sexual. También fue cautelado en otro caso por delitos similares. La autoridad dejó el penal de Cantumarca aproximadamente a las 10:30 de la mañana, informó su abogado Marcel Paz, según reporte de radio Líder para la Red ERBOL. El jurista aclaró que aún el Alcalde no tiene permiso para trabajar mientras cumple su detención domiciliaria. Explicó que la demora en su salida de la cárcel, tras recibir la medida de casa por cárcel, se debía a temas de trámites y no a otra razón. Actualmente, el car go de alcaldesa de Potosí es ejercido de manera interina por la concejala Mayra Churata.