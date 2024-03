Cámara de Diputados trabaja por tiempo y materia en leyes sobre créditos y contra la prórroga de mandato en el judicial





01/03/2024 - 06:39:48

Con el respaldo de la mayoría, la Cámara de Diputados declaró pasada las 20h00 de este jueves sesión por tiempo y materia para tratar los proyectos de ley sobre créditos y contra la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). La noción fue planteada por el diputado del MAS Andrés Flores y recibió el respaldo de la mayoría de los legisladores, en la accidentada sesión que se reinstaló cerca de las 19h00 en medio de agresiones, empujones y puñetes entre legisladores por la toma de la testera. “Habiéndose aprobado realizar la sesión por tiempo y materia, solicito a la diputada secretaria continuar con la lectura del informe de Comisión” del proyecto de ley de crédito, indicó el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari. Se trata del Proyecto de Ley 156/2023-2024 que aprueba el convenio de préstamo No. BV-C3 para el Programa ‘Apoyo de emergencia para respuesta a COVID-19’, suscrito el 30 de marzo de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón – JICA, por un monto de hasta ¥ 15.000.000.000.- (Quince mil millones 00/100 Yenes Japoneses). El artículo 94 del Reglamento de Debates de la Cámara de Diputados establece que la “sesiones Permanentes por Tiempo y Materia son aquellas en las que se prolonga el tiempo de su duración ordinaria hasta concluir la consideración del asunto en debate”. Esta sesión de la Cámara de Diputados se instaló el 22 de febrero y en la madrugada del 23 de febrero se aprobó el proyecto de ley 079/2023-2024 referido a la Adenda N 1 al contrato de préstamo CAF 9545, para financiar el “Proyecto construcción de la doble vía Caracollo - Colomi: tramo 28 Confital - Bombeo”, suscrita el 28 de julio de 2023, entre el Estado y La Corporación Andina de Fomento (CAF), que modifica el monto del contrato de préstamo hasta $us 176.000.000. Huaytari afirmó el miércoles que al haberse aprobado la norma y remitida al Senado para su revisión, no corresponde modificar el orden del día, como solicitaban los diputados “evistas” y los opositores de Comunidad Ciudadana y Creemos. Justamente esa pulseta motivó a diputadas evistas y de la oposición a tomar la testera desde la noche del martes hasta este jueves, impidiendo la prosecución de la sesión. En medio de hechos de violencia la sesión fue retomada la noche de este jueves. En consecuencia, la presidente de la Cámara procedió a poner en consideración del pleno el proyecto de ley 156/2023-2024 que aprueba el convenio de préstamo No. BV-C3 para el Programa “Apoyo de emergencia para respuesta a COVID-19”. Además, figuran en el orden el día el proyecto de ley 255/2023-2024 que aprueba el contrato de préstamo BOL-37/2023 para el “Proyecto construcción con pavimento camino Faja Norte (Yapacaní)”, suscrito el 7 de diciembre de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata – Fonplata, por un monto de hasta $us 56.050.000. También está el contrato de préstamo NOS. 5801/OC-BO y 5802/KI-BO para el “Programa de Electrificación Rural III” del 6 de diciembre de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, por un monto de hasta $us 200.000.000; b) el convenio de préstamo 9611-BO para el proyecto “mejora del acceso sostenible a la electricidad en Bolivia - IDTR III”, suscrito el 7 de diciembre de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – BIRF del Banco Mundial – BM, por un monto de hasta $us 125.000.000. De igual manera está en mesa el proyecto de ley 145/2023-2024 que aprueba el Contrato de Préstamo BOL-36/2023 para el Proyecto Mejoramiento y Ampliación a 8 Carriles Carretera La Paz – Oruro, Tramo Senkata – Apacheta, suscrito el 22 de septiembre de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata – FONPLATA, por un monto de hasta $us 67.246.082,37. Además, del contrato de préstamo para el “Programa de ampliación de la red de Mi Teleférico para una movilidad eléctrica sostenible e inclusiva para La Paz”, suscrito el 24 de noviembre de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, por un monto de hasta $us 62.000.000. Y finalmente el proyecto de Ley 268/2022-2023 que aprueba el Contrato de Préstamo N°5705/OC-BO para el ‘Programa de Apoyo a la Preinversión para el Desarrollo II’, suscrito el 24 de enero de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, por un monto de hasta $us52.000.000,00. A la agenda se suman los proyectos de ley 073, sobre suspensión de plazos procesales, y el 075 que ordena el cese de mandato de las altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional.