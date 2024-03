Elon Musk prepara su revolución del correo electrónico: Xmail





29/02/2024 - 21:10:58

Xataka.- El creador de SpaceX y Tesla no para, pero a diferencia de otros proyectos en los que planteó un giro radical de la industria, esta vez Elon Musk quiere darle una vuelta a una tecnología que no parece necesitar muchas revoluciones: el correo electrónico. Xmail. Uno de los ingenieros de X, Nate McGrady, le preguntó de sopetón a Musk cuándo iba a salir al mercado Xmail, un servicio del que nunca habíamos oído hablar pero que plantea una alternativa a Gmail. Elon Musk contestó poco después que "está en camino".

Captura De Pantalla 2024 02 28 A Las 10 54 15 Gmail domina el correo electrónico. El servicio de correo de Google es referente en una industria sorprendentemente concentrada. Sobre todo, teniendo en cuenta que estamos hablando de un protocolo y una tecnología totalmente abiertas. Se reparte el pastel del correo electrónico junto a Outlook, Yahoo y los clientes de Apple y su Mail Privacy Protection (MPP). Que no, que Gmail está para quedarse. El mesaje original se publicó poco después de que se produjeran rumores respecto a un potencial cierre de Gmail. Lo que se cerró fue su versión ligera HTML de su cliente para la web, pero en Google acabaron publicando en X un mensaje que aclaraba la situación y en el que dejaban claro que "Gmail está para quedarse". ¿De una broma a algo serio? El mensaje de Elon Musk una vez más nos deja ante la incógnita de si en efecto ese servicio acabará llegando. El propio ingeniero que le preguntó por esa idea reconoció poco después que publicó el mensaje "como una broma", y no fue una petición de la empresa. La contundente y concisa respuesta de Musk —que suele añadir emojis o frases irónicas si está bromeando— pueden revelar que Xmail es en efecto una idea en desarrollo. Parte de la superapp X. Todo apunta a que precisamente contar con una plataforma de correo electrónico sería otro de los elementos de esa superapp de la que Elon Musk lleva tiempo hablando y que aglutinaría las actuales opciones de X junto a otras como este cliente de correo o, por supuesto, su ambición de convertirse en plataforma financiera y de pagos móviles.