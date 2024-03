Shakira revela la lista de canciones y colaboraciones de su nuevo álbum





29/02/2024 - 20:39:59

Shakira está más que lista para el lanzamiento de su nuevo álbum este próximo 22 de marzo y sorprendió a sus millones de seguidores al revelar la lista de canciones y cuáles son los artistas que estarán presentes. La barranquillera compartió fotos en sus redes sociales de la parte trasera de la portada del disco Las mujeres ya no lloran, en la que la cantante aparece sentada con las piernas cruzadas en una montaña de zafiros con un atuendo de látex en morado. “Muy emocionada de mostrarles la lista de canciones y las increíbles colaboraciones de Las mujeres ya no lloran (algunos de ustedes ya sabían, otros aún no) ¡Sólo faltan 3 semanas!”, fue el mensaje que usó para acompañar la publicación en su cuenta de Instagram. Siguiendo la misma fórmula de su éxito sin precedentes con artistas como Bizarrap y Rauw Alejandro, la estrella colombiana vuelve a colaborar con ambos; “La fuerte”, es el nombre del tema de su canción con el argentino y “Cohete” con el boricua. Una gran sorpresa para los fans fue la confirmación de los rumores de una explosiva colaboración con la rapera y empresaria de origen dominicano Cardi B. “Todo lo que han estado diciendo en Twitter es verdad: ¡tenemos una canción juntas! Estoy tan feliz. La canción es 'Puntería', ¿de qué creen que trata?”, comentó la empresaria y cantante urbana en el chat de Whatsapp que usa Shakira para compartir noticias con sus fans. Mezcalent El disco además incluye temas de despecho que se hicieron virales después de que terminó su relación con el exfutbolista Gerard Piqué como “Te felicito” que grabó con el ex de Rosalía, “Monotonía” con Ozuna, “Acróstico” con sus hijos Milán y Sasha y claro, la más polémica de todas: “Music Sessions Vol. 53” con Bizarrap. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al boletín de People en Español para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda+belleza. Las mujeres ya no lloran es el primer lanzamiento simultáneo en vinilo y digital con 16 tracks de la cantante. Tiene cuatro portadas, cada una con un mensaje particular. “Durante meses trabajamos con Jaume de Laiguana en estas cuatro ediciones. Diamante, rubí, esmeralda y zafiro. Cada una presenta un atributo. La esmeralda; confianza; el rubí la pasión, el zafiro la vulnerabilidad y el diamante la fuerza y la resiliencia”, explicó la artista.